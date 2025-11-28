Πραγματικό χάος προκλήθηκε σε αγώνα Κυπέλλου της Βολιβίας, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τον διαιτητή της συνάντησης να αποβάλλει 17 άτομα!

Θα μπορούσε να ήταν ένα συνηθισμένο παιχνίδι για το Κύπελλο Βολιβίας, η αναμέτρηση της Μπλούμινγκ με την Ρεάλ Ορούρο, ωστόσο οι σκηνές που ακολούθησαν μετά το φινάλε, θυμίζουν περισσότερο πεδίο μάχης.

Η φιλοξενούμενη προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά το 2-2 του επαναληπτικού, έχοντας κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Όμως, αντί για πανηγύρια, είχαμε ξύλο, δακρυγόνα και... 17 αποβολές!

Όπως προκύπτει από τα μέσα της χώρας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Ορούρο, τον οποίο προσπαθούσαν να ηρεμήσουν από παίκτες της Μπλούμινγκ, ξέφυγε και άρχισε να σπρώχνει αντιπάλους. Ο Χούλιο Βίλα ακολούθησε με γροθιές, πυροδοτώντας γενικευμένη σύρραξη. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής Μαρσέλο Ρομπλέδο συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ και έπεσε στο έδαφος.

Εκεί, παρενέβησαν και περίπου 20 Αστυνομικοί, που με χρήση δακρυγόνων προσπάθησαν να σταματήσουν τη σύρραξη. Εν τέλει, ο ρέφερι της συνάντησης απέβαλλε συνολικά 17 άτομα και από τις δυο ομάδες, μεταξύ των οποίων ήταν φυσικά παίκτες, προπονητές και μέλη των πάγκων.