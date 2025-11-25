Το αήττητο του Ολυμπιακού και το σερί του ΠΑΟΚ

Δείτε τα crazy stats με τις μάχες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ, από την οποία δεν έχει χάσει ποτέ εντός έδρας, ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει τις… 4άρες, η κακή παράδοση της ΑΕΚ, οι σερί νίκες που κυνηγάει ο Παναθηναϊκός και όλα τα μεγάλα ματς στην Ευρώπη στα Crazy Stats.

Ακόμα ένα μεγάλο ματς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι για ένατη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και είναι χαρακτηριστικό πως όλα τα παιχνίδια τους έχουν διεξαχθεί στο Champions League. Οι Πειραιώτες έχουν νικήσει μία φορά, τον Δεκέμβριο του 2005 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 2-1, αλλά δεν έχουν ηττηθεί ποτέ εντός έδρας! Τέσσερις φορές αναμετρήθηκαν επί ελληνικού εδάφους και σε όλες τις περιπτώσεις απέφυγαν την ήττα, έχοντας συνολικό σκορ 5-4. Η διπλή ευκαιρία 1Χ τώρα πληρώνει 2.87.

Η μόνη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει η Ρεάλ πάνω από 4 φορές εκτός έδρας στην ευρωπαϊκή της ιστορία χωρίς να νικήσει είναι η Μίλαν (σε 7 αγώνες μετρά 2 ισοπαλίες, 5 ήττες)… Το μομέντουμ δεν είναι σε καμία περίπτωση ιδανικό για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία έχει χάσει τα 3 από τα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League (1 νίκη). Μάλιστα και στις αναμετρήσεις (0-1 με Ατλέτικο, 0-3 με Άρσεναλ, 0-1 με Λίβερπουλ) δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» είναι σύμμαχος στην προσπάθεια για υπέρβαση. Άλλωστε, από τις ομάδες με τουλάχιστον 20 νίκες στην ιστορία του Πρωταθλητριών/Champions League, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εντός έδρας νικών (85%): οι 40 από τις 47 νίκες του ήρθαν στο γήπεδό του.

Η Ρεάλ θα επιδιώξει να σπάσει την κακή παράδοση στην Ελλάδα με μπροστάρη τον Κιλιάν Μπαπέ. Εξάλλου, ο Γάλλος σταρ έχει άμεση συμμετοχή σε 43 γκολ σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια στο Champions League (32 γκολ, 11 ασίστ). Μεταξύ των παικτών με τουλάχιστον 10 εκτός έδρας συμμετοχές, έχει τον καλύτερο μέσο όρο συμμετοχών σε γκολ ανά αγώνα (1). Το να ανοίξει αυτή τη φορά ο Μπαπέ το σκορ προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 3.30.

Παναθηναϊκός – Στουρμ: Για σερί νίκες μετά από 15 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το δεύτερο διπλό του στη League Phase κι επιστρέφει στο OAKA για να κάνει εντός έδρας… σεφτέ στη διοργάνωση. Ωστόσο, έχει χάσει 8 από τα 10 τελευταία παιχνίδια του στο Europa League (1 νίκη, 1 ισοπαλία) επί ελληνικού εδάφους. Είναι χαρακτηριστικό πως οι 8 ήττες σημειώθηκαν με πέντε διαφορετικούς προπονητές: Αναστασίου (2), Στραματσόνι (2), Ουζουνίδης (1), Γιοβάνοβιτς (2) και Κόντης (1). Η αναμέτρηση με τη Στουρμ Γκρατς θα είναι το πρώτο εντός έδρας στη διοργάνωση υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ.

Στον αντίποδα, η Στουρμ Γκρατς έχει χάσει τα τελευταία επτά εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί της ιστορίας της. Μόνο δύο αυστριακές ομάδες έχουν καταγράψει μεγαλύτερα εκτός έδρας αρνητικά σερί: η Βιένερ Sport-Club (10 ματς μεταξύ 1964-1979) και η Βάκερ Ίνσμπρουγκ (8 ματς μεταξύ 1978-1986). Ο άσος προσφέρεται στο 1.68. Οι «πράσινοι», άλλωστε, βρήκαν τον δρόμο των επιτυχιών με το διπλό στο Μάλμε και στόχος τους οι δυο σερί νίκες στη διοργάνωση, κάτι που δεν έχουν πετύχει από τον Φεβρουάριο του 2010.

ΠΑΟΚ – Μπραν: Το σερί του «Δικέφαλου»

Ο ΠΑΟΚ εντυπωσίασε στα τελευταία του παιχνίδια στο Europa League και τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπραν, με την παράδοση να είναι υπέρ του, καθώς στις 5 τελευταίες επισκέψεις νορβηγικών ομάδων στην Ελλάδα δεν πήραν ούτε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Λουτσέσκου, μάλιστα, προέρχεται από διαδοχικές νίκες στο Europa League, σκοράροντας 4+ τέρματα. Αν καταφέρει ξανά κάτι ανάλογο θα είναι η πρώτη ομάδα που το κάνει στη διοργάνωση μετά τη Λυών το 2017.

Ο άσος προσφέρεται στο 1.55, ενώ ο Over 2,5 στο 1.58. Η Μπραν, άλλωστε, έχει πετύχει μόλις 1 νίκη στις 16 προηγούμενες εξόδους της στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών). Επιπλέον, ΠΑΟΚ δεν δέχθηκε γκολ σε κανένα από τα 4 προηγούμενα εντός έδρας ματς στην Ευρώπη και θα κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου, αν τα καταφέρει ξανά. Στο 2.75 ο άσος σε συνδυασμό με N/G. Τέλος, ο Ζίβκοβιτς έχει άμεση συμμετοχή σε 4 γκολ για τον ΠΑΟΚ φέτος στο Europa League, τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στη διοργάνωση (2 τέρματα, 2 ασίστ). Στη νέα αγορά «Καλύτεροι παίκτες» η επιλογή για 10+ πόντους για τον Ζίβκοβιτς πληρώνει 1.73.

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Οι αήττητοι «βιόλα»

Η ΑΕΚ καλείται να μπει δυνατά στη μάχη της πρόκρισης, όμως το εμπόδιο της Φιορεντίνα είναι αρκετά δύσκολο. Άλλωστε, οι Βιόλα είναι αήττητοι στα τελευταία 16 εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια τους (11 νίκες, 5 ισοπαλίες) και έχουν σκοράρει στα 32 πιο πρόσφατα από αυτά.

Το έργο της Ένωσης γίνεται δυσκολότερο από τη στιγμή που έχει χάσει 8 από τα 10 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών), ενώ παραμένει χωρίς νίκη σε 9 εξόδους στην Ιταλία (2 ισοπαλίες, 7 ήττες). Επιπλέον, η ΑΕΚ έχει χάσει 16 από τα τελευταία 21 παιχνίδια σε φάση ομίλων, ενώ και η παράδοση κόντρα σε ιταλικές ομάδες δεν είναι καθόλου καλή με μόλις 1 νίκη (1-0 τη Μίλαν τη σεζόν 2006-07) στις 17 τελευταίες περιπτώσεις… Βρίσκουμε τον άσο στο 1.60, ενώ αν η ΑΕΚ βάλει τέλος στο αρνητικό της σερί, η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται στο 2.15.

Άρσεναλ – Μπάγερν: Οι «5άρες» των Βαυαρών

Μεγάλο ματς στο Λονδίνο, όπου η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπάγερν. Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί 14 φορές για το Champions League, με τους Βαυαρούς να μην χάνουν κανένα από τα 5 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Οι 3 από τις 4 νίκες σε αυτό το σερί, μάλιστα, ήρθαν με σκορ 5-1! Βρίσκουμε το διπλό στο 3.20.

Οι «κανονιέρηδες», πάντως, κάνουν εντυπωσιακή σεζόν και μετράνε 8 διαδοχικές νίκες σε φάση ομίλων στη διοργάνωση με συνολικό σκορ 24-2, επίδοση που είναι και η κορυφαία στην ιστορία τους. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.20. Η Μπάγερν, από την άλλη, έχει χάσει μόλις 3 από τα 52 προηγούμενα παιχνίδια της σε φάση ομίλων στο Champions League…

Η Άρσεναλ παραμένει η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ στη φετινή διοργάνωση, έχοντας δεχθεί τις λιγότερες τελικές προσπάθειες εντός εστίας (7). Η Μπάγερν, αντίθετα, έχει την κορυφαία επίθεση με 14 γκολ (όσα και η Παρί). Δύο… κόσμοι θα αναμετρηθούν και ανάμεσα στο Over 2,5 και στο Under 2,5 υπάρχει η επιλογή για σύνολο τερμάτων «2-3» σε απόδοση 2.05. Τέλος, ο Χάρι Κέιν έχει πετύχει 15 γκολ σε 21 εμφανίσεις κόντρα στην Άρσεναλ στην καριέρα του. Έχει, μάλιστα, τα περισσότερα γκολ ως αντίπαλος στο Emirates από κάθε άλλον παίκτη. Σε ενισχυμένη απόδοση 5.50 η επιλογή να ανοίξει το σκορ ο Κέιν.

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα: Με παράδοση οι «μπλε»

Η Τσέλσι φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 από τα 9 προηγούμενα παιχνίδια τους για το Champions League (0-3 στο Camp Nou το 2018). Οι «μπλαουγκράνα», μάλιστα, έχουν φύγει μόλις 1 φορά με νίκη από το Stamford Bridge στις 8 προηγούμενες επισκέψεις τους, κερδίζοντας με 2-1 τον Φεβρουάριο του 2006. Ο άσος προσφέρεται στο 2.30.

Η ομάδα του Φλικ εντυπωσιάζει επιθετικά και έχει σκοράρει σε κάθε ένα από τα 24 τελευταία της παιχνίδια στο Champions League (67 γκολ συνολικά), σερί που είναι το κορυφαίο τρέχον στη διοργάνωση. Το Over 3,5 αυτή τη φορά πληρώνει 1.95. Τέλος, ο Μάρκους Ράσφορντ έχει άμεση συμμετοχή σε 5 γκολ φέτος για την Μπαρτσελόνα στο Champions League (4 τέρματα, 1 ασίστ). Μόνο ο Στόιτσκοφ είχε καλύτερες επιδόσεις για τους Καταλανούς στη διοργάνωση με άμεση συμμετοχή σε 8 γκολ (5 τέρματα, 3 ασίστ) στα 5 πρώτα ματς το 1994. Σε απόδοση 1.98 βρίσκουμε την επιλογή για 10+ πόντους στη νέα αγορά «Καλύτεροι παίκτες» για τον Ράσφορντ.

Η Πάφος μπήκε στο κόλπο της πρόκρισης μετά την ιστορική νίκη επί της Βιγιαρεάλ. Μετρά ήδη τρία clean sheets στο φετινό Champions League και αν κρατήσει το μηδέν κόντρα στη Μονακό, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ κυπριακής ομάδας σε μία σεζόν ευρωπαϊκής διοργάνωσης (4, από το ΑΠΟΕΛ στο Europa League 2016-17). Άλλωστε, οι Μονεγάσκοι σκοράρουν ανά 10 μεγάλες ευκαιρίες, με το 10% να είναι το χειρότερο ποσοστό στη διοργάνωση. Βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία 1Χ σε απόδοση 2.25.

Η Ίντερ έχει κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα στη League Phase με 4 νίκες και θα προσπαθήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της να ξεκινήσει το Champions League με 5 νίκες. Το ματς στη Μαδρίτη κόντρα στην Ατλέτικο, πάντως, δεν είναι καθόλου εύκολο, με τους «ροχιμπλάνκος» να έχουν χάσει μόνο 1 από τα 12 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους στη διοργάνωση. Στα δύο τελευταία ματς, μάλιστα, πέτυχε 3+ γκολ και ποτέ στην ιστορία της δεν το κατάφερε αυτό για 3 διαδοχικές αναμετρήσεις. Ποιο από τα σερί θα συνεχιστεί; Ο άσος πληρώνει 2.30, ενώ το διπλό 3.00.

Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει και τα 13 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League σε φάση ομίλων, επίδοση που είναι η κορυφαία ever αγγλικής ομάδας. Θα συνεχίσει το σερί κόντρα στην Αϊντχόφεν; Στο 1.31 ο άσος. Από εκεί και πέρα, σε κάθε ένα από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της PSV στη διοργάνωση σκόραραν και οι δύο ομάδες, με το G/G να τιμάται στο 1.58.

Από τη σεζόν 2022-23 μέχρι σήμερα η Ντόρτμουντ έχει χάσει μόλις 1 από τα 18 εντός έδρας παιχνίδια της για το Champions League (2-3 από την Μπαρτσελόνα τον Δεκέμβριο του 2024). Θα διευρύνει το σερί κόντρα στη Βιγιαρεάλ; Στο 1.80 ο άσος. Από εκεί και πέρα, στα 4 φετινά παιχνίδια των Βεστφαλών στη διοργάνωση έχουν σημειωθεί συνολικά 24 τέρματα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ. Το Over 2,5 τώρα προσφέρεται στο 1.68.



Η Γιουβέντους έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 12 εκτός έδρας ματς στο Champions League (5 ισοπαλίες, 6 ήττες). Θα το εκμεταλλευτεί η Μπόντο Γκλιμτ, για να πάρει θετικό αποτέλεσμα; Η διπλή ευκαιρία 1Χ πληρώνει 1.66.

Η Μάντσεστερ Σίτι μετράει 13 διαδοχικές εντός έδρας νίκες κόντρα σε ομάδες από τη Γερμανία στο Champions League με συνολικά τέρματα 49-13. Οι Citizens υποδέχονται τη Λεβερκούζεν και ο άσος προσφέρεται στο 1.23.

Η Γαλατασαράι μετράει 3 διαδοχικές νίκες στο Champions League και αναζητά την 4η για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα τα καταφέρει κόντρα στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ; Στο 1.66 ο άσος.

Η Μπριζ έχει χάσει και τα 3 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της για το Champions League, σερί που είναι το χειρότερό της από το 2018. Την ίδια στιγμή, η Σπόρτινγκ προέρχεται από διαδοχικές εντός έδρας νίκες και για πρώτη φορά στην ιστορία της ψάχνει την 3η σερί στη διοργάνωση. Στο 1.71 ο άσος.

Στα 2 εντός έδρας ματς της Άιντραχτ μέχρι τώρα στη διοργάνωση σημειώθηκαν συνολικά 12 τέρματα. Κόντρα στην Αταλάντα το Over 3,5 προσφέρεται στο 2.45.

Ο Άγιαξ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, κάνοντας τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία του στην Ευρώπη με 7 διαδοχικές ήττες. Θα το εκμεταλλευτεί η Μπενφίκα, για να βάλει τέλος στο δικό της αρνητικό σερί των 6 ηττών στο Champions League; Το διπλό τιμάται στο 1.90.

Η ΑΕΚ Λάρνακας είναι η μία από τις δύο ομάδες που ακόμα δεν έχουν δεχθεί γκολ στο Conference League, ενώ παραμένει αήττητη, κάνοντας νέο ρεκόρ συλλόγου. Θα συνεχίσει το εξαιρετικό σερί και με αντίπαλο τη Ριέκα. Στο 1.68 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κράτησε το μηδέν και στα 2 παιχνίδια της για το Europa League με τον Σον Ντάιτς στον πάγκο. Θα διευρύνει το σερί κόντρα στη Μάλμε; Ο άσος σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 1.77.

Η Ρέιντζερς έχει χάσει και τα 7 προηγούμενα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της. Η μοναδική σκωτσέζικη ομάδα, μάλιστα, που γνώρισε 8 διαδοχικές ήττες είναι η Μάδεργουελ το 2013. Θα το εκμεταλλευτεί η Μπράγκα; Στο 2.30 το διπλό.

Η Λουντογκόρετς έχει κερδίσει μόλις 3 από τα 36 προηγούμενα παιχνίδια της στο Europa League, χάνοντας και τα 3 τελευταία. Θα το εκμεταλλευτεί η Θέλτα, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.75 το διπλό.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 13 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα σε γαλλικές ομάδες. Θα συνεχιστεί το αρνητικό σερί και στην έδρα της Λιλ; Στο 1.62 ο άσος.

Η Πλζεν παραμένει αήττητη στο Europa League, έχοντας χάσει μόλις 2 από τα 18 προηγούμενα ματς σε φάση ομίλων στην Ευρώπη. Θα αποφύγει την ήττα και κόντρα στη Φράιμπουργκ; Η διπλή ευκαιρία 1Χ πληρώνει 1.62.

Το αρνητικό εκτός έδρας σερί της Σάλτσμπουργκ στο Europa League έχει φτάσει στις 6 ήττες. Σε όλες, μάλιστα, δέχθηκε 2+ τέρματα. Τώρα, έρχεται η πολύ δύσκολη έξοδος στην έδρα της Μπολόνια, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.39.

Το αρνητικό σερί της Σλόβαν στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών) έχει φτάσει στις 14 ήττες με παθητικό 40 τερμάτων. Η τελευταία ομάδα που έχασε 15+ διαδοχικούς αγώνες ήταν η Βαλέτα το 1993. Θα ισοφαρίσει εκείνο το ρεκόρ η Σλόβαν με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο; Στο 1.66 βρίσκουμε το διπλό.

Η Ντιναμό Κιέβου έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 21 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, ενώ δεν επιβλήθηκε σε κανένα από τα 12 πιο πρόσφατα από αυτά. Θα το εκμεταλλευτεί η Ομόνοια, για να φτάσει στη νίκη; Στο 2.10 ο άσος.

Η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε στις 11 από τις 13 προηγούμενες εξόδους της στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών), χάνοντας και τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια με συνολικό σκορ 2-12. Θα το εκμεταλλευτεί η Λέγκια, για να φτάσει στη νίκη; Ο άσος πληρώνει 2.25.

Η Σάμσουνσπορ έχει κερδίσει και τα 3 παιχνίδια της μέχρι τώρα στο Conference League χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Την ίδια στιγμή, η Μπρέινταμπλικ ψάχνει ακόμα το δικό της πρώτο γκολ στη φετινή διοργάνωση. Βρίσκουμε το διπλό σε απόδοση 1.58.

