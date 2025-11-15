Κορυφαία προγνωστικά στην Γ’ Εθνική!

Για άλλο ένα Σαββατοκύριακο η Γ’ Εθνική «παίζει» στη Novibet. H 9η αγωνιστική, και 10η για τον 3ο όμιλο, περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια

Σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα όπου κάθε αγωνιστική τα δεδομένα σε κάθε όμιλο αλλάζουν, οι ομάδες ρίχνονται στη «μάχη» για ένα θετικό αποτέλεσμα.

1oς Όμιλος

Στο μεγάλο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστική, η Δόξα Δράμας (20β.) πήρε μία σπουδαία νίκη (3-2) στην έδρα του Πανθρακικού (16β.) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ηρακλή Θερμαϊκού.

Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τη διοίκηση της ομάδας της Κομοτηνής στην απόφαση να απολύσει τον Περικλή Αμανατίδη. Νέος προπονητής της ομάδας είναι ο Κώστας Μπεδρελής και θα ντεμπουτάρει στο εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι με τον πρωτοπόρο και αήττητο (6-2-0) Ηρακλή Θερμαϊκού. Ο άσος βρίσκεται στο 2.20 και το διπλό στο 2.90.

Η έκπληξη της αγωνιστικής έγινε στην Κρύα Βρύση εκεί όπου ο Απόλλων (7β.) επικράτησε με 1-0 της Ξάνθης (13β.). Η ακριτική ομάδα τώρα έχει ένα απαιτητικό ματς στο εντός έδρας ντέρμπι απέναντι στη Δόξα Δράμας. Ο άσος είναι στο 1.82 και το διπλό στο 3.75.

2oς Όμιλος

Η Βέροια (20β.) συνεχίζει ακάθεκτη την αήττητη τη πορεία της και την προηγούμενη αγωνιστική έκαμψε την αντίσταση του Πιερικού (8β.) με 1-0 εντός έδρας.

Η ομάδα της Ημαθίας παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ είναι ο μόνος σύλλογος στις εθνικές κατηγορίες που δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ! Τώρα δοκιμάζεται στην έδρα της αξιόμαχης Κοζάνης (11β.) η οποία μετράει 7 σερί παιχνίδια αήττητη (2-5-0). Ο άσος βρίσκεται στο 3.50 και το διπλό στο 1.95.

O Απόλλων Καλαμαριάς (17β.) επικράτησε άνετα (3-0) της ΑΕ Αλεξάνδρειας (8β.) και θέλει να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλεια βαθμών της Βέροιας. Ταξιδεύει στον Βόλο να αντιμετωπίσει τον Σαρακηνό (8β.) με τον άσο να είναι στο 9.80 και το διπλό στο 1.30.

3oς Όμιλος

Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή του ομίλου καθώς ο Τηλυκράτης Λευκάδας (17β.) πέρασε στην πρώτη θέση μετά το διπλό (2-1) στην έδρα της Αναγέννησης Σχηματαρίου (9β.) Τώρα ο σύλλογος του Ιονίου έχει ρεπό.

Η Λαμία (15β.) ήταν η χαμένη μετά την ήττα (1-0), την πρώτη φετινή της, στην έδρα της Ανθούπολης. Η ομάδα της Φθιώτιδας έχει βέβαια πολλά παράπονα από τη διαιτησία και υποδέχεται την Αναγέννηση Σχηματαρίου. Ο άσος βρίσκεται στο 1.20 και το διπλό 11.00.

Στο ντέρμπι του ομίλου η Αναγέννηση Άρτας (11β.), στο ντεμπούτο του Λαυδιαρά στον πάγκο της, επικράτησε με 2-0 των Τρικάλων (14β.) παίρνοντας ψυχολογία για τη συνέχεια. Τώρα δοκιμάζεται στην έδρα του αήττητου εντός έδρας (3-2-0) Άρη Φιλιατών (14β.). Ο άσος προσφέρεται στο 2.30 και το διπλό στο 2.80.

Τα Τρίκαλα γνώρισαν την πρώτη ήττα από τη μέρα που άλλαξαν προπονητή και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό (-3).

4oς Όμιλος

Ο Παναιγιάλειος (19β.) πήρε το μεγάλο ντέρμπι με αντίπαλο την Παναχαϊκή (10β.) που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 39’. Η ομάδα του Αιγίου ανέβηκε στην κορυφή και τώρα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ανεβασμένο ΑΟ Λουτρακίου (13β.) που μετράει δύο σερί νίκες. Ο άσος προσφέρεται στο 4.10 και το διπλό στο 1.81.

Συγκάτοικος του Παναιγιάλεου στην κορυφή είναι η Ζάκυνθος (19β.) που έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό (1-0) από την έδρα του Πύργου. Πέτυχε την 5η σερί νίκη της και δοκιμάζεται στην έδρα του ουραγού Πανγυθεατικού (2β.). Η ομάδα από το Γύθειο προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Χρήστο Τζίμα να αποχωρεί. Ο άσος είναι στο 13.25 και το διπλό στο 1.19.

5oς Όμιλος

Σε μία δυνατή αναμέτρηση στη Νέα Ιωνία, η ομώνυμη ομάδα ήρθε ισόπαλη (0-0) με τον ΑΟ Καρύστου (15β.) στο ντέρμπι κορυφής. Η Νέα Ιωνία παραμένει στην 1η θέση (17β.) και τώρα αντιμετωπίζει εκτός έδρας ΑΕΡ Αφάντου (11β.) που δεν έχει ηττηθεί ακόμα στην έδρα της (1-2-0). Ο άσος είναι στο 2.90 και το διπλό στο 2.35.

Ο Άρης Πετρούπολης (15β.) δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι και να περάσει αυτός στην κορυφή. Το 0-0 στην έδρα της Νέας Αρτάκης (14β.) δεν χαρακτηρίζεται βέβαια αρνητικό αποτέλεσμα, με τις δύο ομάδες να παραμένουν αήττητες.

Ο σύλλογος των Δυτικών Προαστίων υποδέχεται τον Απόλλων Καλυθιών (11β.) με τον άσο να προσφέρεται στο 1.23 και το διπλό στο 9.90.

6oς Όμιλος

Η ΑΕ Μυκόνου (19β.) γνώρισε την πρώτη της φετινή ήττα (2-0) τη φετινή σεζόν στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ανεβασμένο Ατσαλένιο (18β.) που ανέβηκε στη 2η θέση και κοιτάει ψηλότερα.

Η ομάδα από το νησί των ανέμων υποδέχεται τον ΑΟ Χαϊδαρίου (4β.) με τον άσο να βρίσκεται στο 1.23 και το διπλό στο 11.00. Από την άλλη ο σύλλογος από την Κρήτη έχε μία πολύ δύσκολη έξοδο στην έδρα του Αστέρα Βάρης (17β.) ο οποίος μετράει 3 σερί νίκες. Ο άσος προσφέρεται στο 2.15 και το διπλό στο 3.15.

Ο Ιωνικός (12β.) έδωσε συνέχεια στα θετικά του αποτελέσματα και πήρε άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά στην έδρα του χωρίς βαθμού Γρανίτη Αγίας Μαρίνας. Η ομάδα της Νίκαιας φιλοξενεί τον Άιαντα Σαλαμίνας, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.20 και το διπλό στο 15.00.

1oς Όμιλος

ΑΟ Ξάνθη – Δόξα Δράμας (16/11, 15:00)

Ηρακλής Θερμαϊκού – Πανθρακικός (16/11, 15:00)

ΠΑΟΚ Δυτικού – Ποσειδώνας Μηχανιώνας (16/11, 15:00)

Κιλκισιακός – Απόλλων Κρύας Βρύσης (16/11, 15:00)

Θερμαϊκός Θέρμης – Αετός Οφρυνίου (16/11, 15:00)

Ορέστης Ορεστιάδας – ΠΑΟΚ Κρηστώνης (16/11, 15:00)



2oς Όμιλος

Εορδαϊκός – ΑΕ Ευόσμου (16/11, 15:00)

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Αστέρας Καρδίτσας (16/11, 15:00)

Σαρακηνός Βόλου – Απόλλων Καλαμαριάς (16/11, 15:00)

Πιερικός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (16/11, 15:00)

Κοζάνη – Βέροια (16/11, 15:00)

Ακρίτες Συκεών – Ερμής Εξοχής (16/11, 15:00)



3oς Όμιλος

ΑΕ Λευκίμμης – Αστέρας Σταυρού (16/11, 13:00)

ΑΟ Ανθούπολη – ΠΟ Ελασσόνας (16/11, 15:00)

ΠΑΣ Λαμία – Αναγέννηση Σχηματαρίου (16/11, 15:00)

Θεσπρωτός – Τρίκαλα (16/11, 15:00)

Πρόοδος Ρωγών – ΑΕΝ Σελεύκειας (16/11, 15:00)

Άρης Φιλιατών – Αναγέννηση Άρτας (16/11, 15:00)



4oς Όμιλος

Πανγυθεατικός – Ζάκυνθος (16/11, 15:00)

Πανθουριακός – Πύργος (16/11, 15:00)

Πέλοπας Κιάτου – ΑΟ Μιλτιάδης (16/11, 15:00)

Παναχαϊκή – ΠΑΣ Κόρινθος (16/11, 15:00)

ΑΟ Λουτρακίου – Παναιγιάλειος (16/11, 15:00)

Ερμής Μελιγούς – Θύελλα Πατρών (16/11, 15:00)



5oς Όμιλος

Δόξα Βύρωνος – ΑΟ Καρύστου (16/11, 14:00)

ΑΕΡ Αφάντου – Νέα Ιωνία (16/11, 15:00)

Αμαρυνθιακός – Διαγόρας Ρόδου (16/11, 15:00)

Άρης Πετρούπολης – Απόλλων Καλυθιών (16/11, 15:00)

Κένταυρος Βριλησσίων – Νέα Αρτάκη (16/11, 15:00)

Ρόδος – Εθνικός Αστέρας ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ



6oς Όμιλος

ΑΕ Μυκόνου – ΑΟ Χαϊδαρίου (16/11, 11:00)

Εθνικός Πειραιώς – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας (16/11, 12:00)

Σαρωνικός Αναβύσσου – Ηλυσιακός (16/11, 15:00)

Γιούχτας – Θύελλα Ραφήνας (16/11, 15:00)

Αστέρας Βάρης – Ατσαλένιος (16/11, 15:00)

Ιωνικός – Αίας Σαλαμίνας (16/11, 15:00)

