«Σ΄αγαπώ και ας μην σου το' πα»: Σφακιανάκης και Antique έγιναν σύνθημα στην Σουηδία (vid)

Το γνωστό τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδων σουηδικής ομάδας.

Τα φώτα του ποδοσφαίρου της Σουηδίας φέτος έχουν, δικαίως, στραφεί στη Μιάλμπι, την τοπική ομάδα από ένα μικρό ψαροχώρι της χώρας που κατάφερε και κατέκτησε το πρωτάθλημα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, αφήνοντας κατά πολύ πίσω ιστορικά σωματεία όπως εκείνο της Μάλμε που βρίσκεται στη 7η θέση, του Γκέτεμποργκ στη 5η αλλά και της ΑΙΚ Στοκχόλμης, την ομάδα της πρωτεύουσας, στη 4η.

Όμως φέτος, πέρα από τη μαγική χρόνια που κάνει η Μιαλμπι, υπάρχει και η Γκάις που μόλις στη δεύτερη της σεζόν στη μεγάλη κατηγορία τερμάτισε στη 3η θέση, που «δίνει» το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League και θα φορέσει το ευρωπαϊκό της κοστούμι για πρώτη φορά μετά το 1990 όταν και κατέκτησε το κύπελλο «Intertoto».

Οι οπαδοί του συλλόγου θέλησαν να γιορτάσουν αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα τους και έβγαλαν ένα πανηγυρικό σύνθημα στο οποίο παραφράζουν το γνωστό τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Ώπα, Ωπα».

🇸🇪 Mjällby have been the story of the season in Sweden, rightly so! However, there’s another incredible story just below the surface!



GAIS in there second Allsvenskan campaign since promotion have came THIRD! This means they’re returning to European football for the first time… pic.twitter.com/ru7VuSUqW2 November 4, 2025

Πιο συγκεκριμένα οι στίχοι που θα έπρεπε να λένε «Ώπα, ώπα, ,ωπα, ώπα, σ' αγαπώ και ας μη σου το 'πα», μετατράπηκαν από τους φίλους της Γκάις σε «Opa, opa, opa, opa, Gaias in Europa (Οι Γκαίς στην Ευρώπη)»

Το ερώτημα που προκύπτει φυσικά, είναι γιατί οι οπαδοί μιας μικρής επαρχιακής ομάδας της Σουηδίας γνωρίζουν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη. Η απάντηση είναι πως το τραγούδι αυτό το ερμήνευσαν με μεγάλη επιτυχία και οι Antique, ιδρυτικό μέλος των οποίων υπήρξε η Έλενα Παπαρίζου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία και όλα της τα τραγούδια γίνονται τεράστιες επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Σκανδιναβική χώρα.