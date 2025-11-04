Ο Κριστιάνο αποθεώνει τον Τραμπ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποθέωσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, τονίζοντας πως μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο.

Σε μια μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα, την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ είχε ατάκες και για τον Μέσι. Ο CR7 στάθηκε και στη σχέση του με την Χεορχίνα, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η ατάκα του για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πορτογάλος σταρ αποθέωσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ λέγοντας: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος». Ετσι, μετά τον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ακόμα μια μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρίχνει βάρος στην ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχε τονίσει το ρόλο που διαδραμάτισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές διαδικασίες στη Γάζα «Ο ρόλος του Προέδρου Τραμπ ήταν απολύτως θεμελιώδης και κρίσιμος στη διαδικασία. Χωρίς τον πρόεδρο Τραμπ, δεν θα υπήρχε ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταρρίψει τα εμπόδια, έχει χτίσει γέφυρες, έχει ενώσει τους ανθρώπους, και μάλιστα μαζί με την Αίγυπτο, μαζί με το Κατάρ, μαζί με την Τουρκία και άλλες χώρες, από τη Σαουδική Αραβία, μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδονησία, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, όλες αυτές τις χώρες εδώ στη Μέση Ανατολή που έχουν υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία».