Καπίνο: Αναδείχθηκε MVP στην πρώτη νίκη της Βίντερτουρ για το πρωτάθλημα
Μόλις την πρώτη της νίκη σε 12 αγωνιστικές σημείωσε η Βίντερτουρ στο πρωτάθλημα Ελβετίας και το χρωστάει εν πολλοίς στον Στέφανο Καπίνο.
Ο 31χρονος Έλληνας τερματοφύλακας ήταν καθοριστικός. Μπορεί να δέχθηκε δύο τέρματα, ωστόσο με τις επτά επεμβάσεις που πραγματοποίησε κατάφερε να κρατήσει το τείχος της εστίας του όρθιο και βοήθησε για το τελικό 4-2 της ομάδας του απέναντι στη Σερβέτ. Για το λόγο αυτό, βγήκε MVP του αγώνα και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.
Θυμίζουμε ότι ο Καπίνο ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι το συμβόλαιό του με την Βίντερτουρ, έως το 2027, καθώς υπήρξε ένας από τους κύριους λόγους που η ελβετική ομάδα δεν υποβιβάστηκε στην 2η κατηγορία την περυσινή σεζόν.
The wait is over for Winterthur!— Craig King - 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀EN (@FootballSwissEN) November 1, 2025
After 12 matches, they finally win their first league game of the season.
A 4-2 comeback win against Servette. Perhaps a turning point. pic.twitter.com/QPvVg7zv5O
