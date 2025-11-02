Καπίνο: Αναδείχθηκε MVP στην πρώτη νίκη της Βίντερτουρ για το πρωτάθλημα

Καπίνο: Αναδείχθηκε MVP στην πρώτη νίκη της Βίντερτουρ για το πρωτάθλημα

Στέφανος Καπίνο

Ο Στέφανος Καπίνο έκανε ό,τι περνούσε από τα... γάντια του για να αντέξει η Βίντερτουρ απέναντι στη Σερβέτ και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Μόλις την πρώτη της νίκη σε 12 αγωνιστικές σημείωσε η Βίντερτουρ στο πρωτάθλημα Ελβετίας και το χρωστάει εν πολλοίς στον Στέφανο Καπίνο.

Ο 31χρονος Έλληνας τερματοφύλακας ήταν καθοριστικός. Μπορεί να δέχθηκε δύο τέρματα, ωστόσο με τις επτά επεμβάσεις που πραγματοποίησε κατάφερε να κρατήσει το τείχος της εστίας του όρθιο και βοήθησε για το τελικό 4-2 της ομάδας του απέναντι στη Σερβέτ. Για το λόγο αυτό, βγήκε MVP του αγώνα και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.

Θυμίζουμε ότι ο Καπίνο ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι το συμβόλαιό του με την Βίντερτουρ, έως το 2027, καθώς υπήρξε ένας από τους κύριους λόγους που η ελβετική ομάδα δεν υποβιβάστηκε στην 2η κατηγορία την περυσινή σεζόν.

Στέφανος Καπίνο
