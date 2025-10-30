Ο Χρήστος Κώστογλου έχει κάνει τους Γερμανούς να παραμιλούν, με την Ντόρτμουντ να τον θεωρεί ως ένα από τα μεγάλα project της ομάδας, ωστόσο στην «μάχη» του εθνόσημου, η Ελλάδα έχει κερδίσει την... καρδιά του αντί της Γερμανίας.

Η Εθνική μας ομάδα έχει χτίσει τον κορμό του μέλλοντος στις αναπτυξιακές κατηγορίες με παίκτες εντός αλλά και εκτός της χώρας. Έλληνες ποδοσφαιριστές σε ομάδες όπως οι Μπάγερν, Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν τιμούν το εθνόσημο στην Κ17, δηλώνουν άμεσα «παρών».

Μάλιστα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με σκορ 2-1 της Γεωργίας στην Τιφλίδα και προκρίθηκε στην δεύτερη προκριματική φάση του Euro Κ17. Παρά το γεγονός ότι η Γεωργία προηγήθηκε, ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης και ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να έρθει η πολυπόθητη πρόκριση. Θυμίζουμε ότι στον όμιλο ήταν τρεις ομάδες: Ελλάδα, Γεωργία και Ισλανδία που ήταν πάντα πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Από αυτές προκρίνονταν οι δύο πρώτες και η αναμέτρηση με τους Γεωργιανούς ήταν... τελικός καθώς με ήττα θα ακολουθούσε αποκλεισμός.

Ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζουν ήδη είναι ο Χρήστος Κώστογλου, ένα παιδί 16 ετών που... βγάζει μάτια με την Κ17 της Ντόρτμουντ και οι Γερμανοί τον είχαν ανταμείψει από τα 14 του χρόνια με επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ ακόμη και η Nike είχε ξεκινήσει από τότε συνεργασία μαζί του, η οποία αναμένεται μάλιστα να ανανεωθεί.

Στη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της Κ17 της Γερμανίας ο διεθνής μέσος μετράει ήδη σε οκτώ αναμετρήσεις τέσσερα γκολ και δύο ασίστ. Είναι αριστεροπόδαρος με καλό σουτ και τεχνική, έχει τη δυνατότητα να διαβάζει το παιχνίδι και έχει έφεση στα γκολ παρά το γεγονός ότι δεν είναι επιθετικός και αγωνίζεται κυρίως ως εξάρι και οκτάρι.

Στους «κιτρινόμαυρους» είχε κάνει συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και του απομένει ακόμα ενάμιση χρόνος καθώς, όπως και σε όλους τους ποδοσφαιριστές των ηλικιών αυτών, δεν μπορεί να ανανεώσει το πρώτο του συμβόλαιο αν δεν κλείσει τα 18 έτη ηλικίας. Ο Έλληνας μέσος ολοκληρώνει το συμβόλαιο του ακριβώς στα 18 του χρόνια, δίνοντας το δικαίωμα στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ ανανεώσουν τότε το συμβόλαιό του εάν επιθυμούν.

Πώς έφτασε όμως μέχρι εκεί;

Ο Κώστογλου είχε γίνει αντικείμενο πόθου για τις ελληνικές ομάδες από τα έξι του χρόνια, μάλιστα είχε κάνει δοκιμαστικά σε μεγάλες ομάδες της χώρας μας ενώ ήδη ήταν στην ακαδημία ποδοσφαίρου του Ντάνιελ Μπατίστα, ωστόσο θέλημα του πατέρα του ήταν να μετακομίσουν στην Γερμανία και να χαράξει την ποδοσφαιρική του πορεία του εκεί μιας και γνώριζε τα γερμανικά δεδομένα.

Ξεκίνησε από την ακαδημία της Ροτ-Βάις Έσεν το 2018 και από εκεί κινήθηκαν όλες οι ομάδες για να τον αποκτήσουν, από την Φορτούνα Ντίσελντορφ όπου ήταν ο επόμενος σταθμός του, τράβηξε τα βλέμματα της Γκλάντμπαχ και αμέσως μετά ακολούθησε η Ντόρτμουντ, η οποία έδωσε «μάχη» για να τον αποκτήσει καθώς είχε διακρίνει το ταλέντο του.

Αντίστοιχη προσπάθεια κατέθεσε και η ελληνική Ομοσπονδία για να τον «ντύσει» στα γαλανόλευκα. Παρά το γεγονός ότι και οι Γερμανοί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του, ο νεαρός μέσος προτίμησε να αγωνιστεί με το δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έκανε το σύνολο της ΕΠΟ να χαμογελά.

Το ενδιαφέρον αυτό που έδειξε η γερμανική ομοσπονδία είναι από μόνο του μεγάλο παράσημο για τον ίδιο τον Κώστογλου, διότι είναι ένας οργανισμός που προσπαθεί να αποκτήσει όλους τους καλύτερους παίκτες και σίγουρα σημαίνει ότι και αυτή από την δική τους οπτική έχουν εντοπίσει πολλά θετικά στοιχεία στα... πόδια του.

Η ΕΠΟ έκανε αυτό που δεν πρόλαβε το Βέλγιο με τον Καρέτσα

Αντίστοιχη μεν, αντίστροφη δε, η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος είχε ως πρώτη ιθαγένεια τη βελγική. Θα μπορούσε να τον «προλάβει» η Εθνική Βελγίου, αυτό όμως δεν συνέβη και ο Καρέτσας μετά από έντονη επιθυμία της ΕΠΟ ανήκει πλέον στο σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τη δεδομένη στιγμή καταφέραμε αν και ο Κώστογλου έχει πρώτα ελληνική ιθαγένεια να μην τον «προλάβει» η Γερμανία, με τους ανθρώπους της ομάδας να του δίνουν το νούμερο «10» κάτι το οποίο τον έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο.

Στα σημαντικά του παράσημα έχει και την πρόσκληση στο Soccer Camp της Μπαρτσελόνα όπου συμμετείχε και διδάχτηκε τεχνικές αι συνήθειες.

Φυσικά, δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι το 2024 αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης σε τουρνουά ποδοσφαίρου στην Ουγγαρία όπου συμμετείχε με την Κ16 της Ντόρτμουντ, της οποίας ήταν και αρχηγός, δείγμα της πίστης που έχουν οι Βεστφαλοί στο ταλέντο του. Έχει βραβευτεί τέσσερις συνολικά φορές με το πιο όμορφο γκολ του μήνα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των «κιτρινόμαυρων» ενώ αποκορύφωμα αυτών ήταν η ανάδειξη του ως πρώτος σκόρερ με την Κ16 της γερμανικής ομάδας, μετρώντας 10 γκολ χωρίς καν να είναι επιθετικός.

Άξιο αναφοράς είναι πως στην ηλικιακή του κατηγορία υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε γερμανικές ομάδες. Συγκεκριμένα έχει και συμπαίκτη στην Ντόρτμουντ τον Αναστάσιο Κίτο και έχουν μοιραστεί ουκ ολίγες φορές το γήπεδο ως βασικοί. Στην Άουγκσμπουργκ ανήκει ο Κωνσταντίνος Σιδηρέλλης που έχει παρέα τον Δημήτρη Γιαννούλη, στη Στουτγκάρδη ο Κωνσταντίνος Καραγγέλης και στη Λεβερκούζεν ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης.