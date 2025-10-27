Παίκτης της Ζενίτ που γλίτωσε από απαγωγή, έπαιξε και σκόραρε τρεις ημέρες μετά! (vid)

Ιάσονας Θεριός
Ζενίτ - Μοστοβόι

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, ο Αντρέι Μοστοβόι της Ζενίτ έγινε από θύμα απόπειρας απαγωγής, σκόρερ για την ομάδα του. Φοιτήτρια κινούσε μέσω Telegram τα νήματα της επίθεσης στον Ρώσο ποδοσφαιριστή.

Στο... σκοτάδι εξακολουθεί να ζει η Ρωσία τα τελευταία χρόνια και τα πράγματα παραμένουν δύσκολα ακόμα και σε επίπεδο καθημερινότητας, όπου πολλά σκληρά σκηνικά λαμβάνουν χώρα. Ανάμεσα σε αυτά και μια σπείρα απαγωγών που ταλαιπώρησε πολύ την Αγία Πετρούπολη τον τελευταίο καιρό.

Πρόκειται για μια ομάδα με ιθύνοντα νόα μια 20χρονη φοιτήτρια, η οποία, μέσω Telegram, έδινε οδηγίες σε τέσσερις νεαρούς άνδρες που αναλάμβαναν τις επιθέσεις. Θύμα μιας τέτοιας επίθεσης έπεσε και ο εξτρέμ της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι τέσσερις άνδρες τού είχαν στήσει ενέδρα σε δρόμο της Αγίας Πετρούπολης. Του επιτέθηκαν και προσπάθησαν να τον ξυλοκοπήσουν για να τον βάλουν σε ένα μαύρο σταματημένο τζιπ που τους περίμενε ακριβώς δίπλα. Ο 27χρονος τη γλίτωσε, αφού με τη βοήθεια του φίλου του και αθλητή χόκεϊ, Αλεξάντερ Γκρακούν, απώθησε τους επίδοξους απαγωγείς.

 

Το φοβερό ωστόσο είναι πως μετά από αυτή τη - δεδομένα τραυματική - εμπειρία, μπόρεσε να συνέλθει ταχύτατα και να επιστρέψει άμεσα στη δράση με τον καλύτερο τρόπο. Η απόπειρα απαγωγής έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (26/10) και τρεις ημέρες αργότερα, ο Μοστοβόι όχι απλά έπαιξε στο παιχνίδι της Ζενίτ κόντρα στην Ντινάμο Μόσχας, αλλά σκόραρε κιόλας για να τη βοηθήσει να νικήσει (2-1).

Τα media της Ρωσίας μετέδωσαν πως οι άνδρες και η 20χρονη φοιτήτρια του κυκλώματος απαγωγών συνελήφθησαν. Δεν υπήρξε κάποια αναφορά για ενδεχόμενα... ποδοσφαιρικά αίτια πίσω από την επίθεση στον Μοστοβόι.

