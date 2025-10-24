Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το «ερυθρόλευκο» σερί και ο Ελ Κααμπί!

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ιστορικό νικηφόρο σερί κόντρα στην ΑΕΚ, ο Τσάμπι Αλόνσο θέλει να αποφύγει την… κατάρα του πρωτάρη στο Clásico, ενώ Νάπολι και Ίντερ φτιάνουν παράδοση στις ισοπαλίες. Τα πάντα πριν την αγωνιστική στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα 5 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια και θα διεκδικήσουν την 6η νίκη, με την οποία θα ισοφαρίσουν το ρεκόρ τους στο ζευγάρι από την περίοδο 1999-2002. Τρέχουν, μάλιστα, συνολικά αήττητο σερί 23 εντός έδρας αγώνων στο πρωτάθλημα, έχοντας κερδίσει και τους 8 πιο πρόσφατους από αυτούς. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.80.

Άλλωστε, έχουν πετύχει 3 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες επί της ΑΕΚ, κρατώντας το μηδέν στις 2 από αυτές. Από εκεί και πέρα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει άμεση συμμετοχή σε 6 τέρματα (5 γκολ και 1 ασίστ) στις 6 εμφανίσεις του με αντίπαλο την Ένωση στο πρωτάθλημα. Το να σκοράρει τώρα οποιαδήποτε στιγμή ο Ελ Κααμπί προσφέρεται σε απόδοση…

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα: Τα σερί, ο Μπαπέ και η… κατάρα του πρωτάρη

Η ώρα για το πρώτο Clásico της σεζόν έφτασε, καθώς το απόγευμα της Κυριακής η Ρεάλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν κερδίσει και τα 4 προηγούμενα μεταξύ τους ντέρμπι σε όλες τις διοργανώσεις και θα ψάχνουν την 5η σερί νίκη για πρώτη φορά μετά το 2010, με το διπλό να προσφέρεται στο 3.10.

10 - Kylian Mbappé is the first Real Madrid player to score 10 or more goals after his first nine games of a LaLiga season (10 goals in 2025/26) since Cristiano Ronaldo in 2014/15 (17). Devastating. pic.twitter.com/WkHHQqLVNH — OptaJose (@OptaJose) October 19, 2025

Βέβαια, για να τα καταφέρουν θα πρέπει να βάλουν τέλος στο νικηφόρο σερί των 8 εντός έδρας αγώνων της «βασίλισσας» στη LaLiga, το κορυφαίο της από τον Φεβρουάριο του 2015, με τον Αντσελότι στον πάγκο. Άλλωστε, η Μπαρτσελόνα προέρχεται από τη βαριά ήττα από τη Σεβίλλη, έχει να χάσει συνεχόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα από τον Απρίλιο του 2024 (υπό τις οδηγίες του Τσάβι), όμως σε εκείνο το σερί η μία ήττα είχε έρθει από τη Ρεάλ… Βρίσκουμε τον άσο στο 2.05. Κρατάμε, επίσης, το ότι κανένα από τα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (7 νίκες για τη Ρεάλ και 4 για την Μπαρτσελόνα) δεν έχει λήξει ισόπαλο για τη LaLiga, σερί που είναι το μεγαλύτερο στο ζευγάρι από το 1986 (τότε 10 νίκες για τη Ρεάλ και 8 για την Μπαρτσελόνα).

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η μάχη των πάγκων. Από τη μία, ο Χάνζι Φλικ έχει κερδίσει και τα 4 πρώτα του Clásico με την Μπαρτσελόνα και θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος προπονητής των Καταλανών μετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα, που κερδίσει και τα 5 πρώτα του ντέρμπι. Από την άλλη, ο Τσάμπι Αλόνσο καλείται να σπάσει μία αρνητική παράδοση για τους Μαδριλένους: από τους 8 προηγούμενους προπονητές τους μόνο ο Ζινεντίν Ζιντάν κέρδισε το πρώτο του Clásico, με 2-1 στο Camp Nou τον Απρίλιο του 2016.

Τέλος, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις κάθε φορά που έχει αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Στην καριέρα του, με όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε, έχει πετύχει 11 γκολ σε 8 ματς σε όλες τις διοργανώσεις επί της Μπαρτσελόνα, με τα 5 από αυτά να έρχονται στα 4 Clásico! Το να ανοίξει το σκορ τώρα ο Μπαπέ προσφέρεται σε απόδοση 4.33.

Νάπολι – Ίντερ: Οι σερί ισοπαλίες

Το απόγευμα του Σαββάτου διεξάγεται το πρώτο μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Serie A, με τη Νάπολι να φιλοξενεί την Ίντερ. Και τα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, όλα με σκορ 1-1, επιλογή που τώρα πληρώνει 6.25. Θα δούμε 4η διαδοχική ισοπαλία, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν στο ζευγάρι; Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.20.

Το βράδυ της Κυριακής, η Λάτσιο υποδέχεται τη Γιουβέντους για το παιχνίδι με το οποίο πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής. Οι δυο τους έμειναν στην ισοπαλία την προηγούμενη φορά που αναμετρήθηκαν και έχουμε να δούμε αυτό το αποτέλεσμα σε διαδοχικά μεταξύ τους παιχνίδια από τον Απρίλιο του 2006. Κρατάμε και ότι οι γηπεδούχοι προέρχονται από σερί ισοπαλίες και έχουν να φέρουν 3 από τον Δεκέμβριο του 2018. Ήρθε η ώρα να ισοφαριστούν εκείνες οι επιδόσεις; Στο 3.20 η ισοπαλία.

bwin Quick Hits

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στον πάγκο των «πράσινων». Οι Αρκάδες μπορεί να έφυγαν με εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού τον Αύγουστο του 2024, όμως από τότε σε 18 ματς, οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν μόνο από τον Ολυμπιακό (0-1 τον Μάιο του 2025). Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ηττήθηκαν και στις 5 προηγούμενες εξόδους στη Super League, ενώ κάνουν το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της. Ο άσος προσφέρεται στο 1.33. Τέλος, και οι δύο ομάδες βρήκαν δίχτυα στα 11 από τα 13 τελευταία ματς του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, με το G/G να πληρώνει 2.15.

Ο ΠΑΟΚ παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα, πλέον, στη Super League και φιλοξενεί τον Βόλο, τον οποίο έχει κερδίσει στα 8 από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στην Τούμπα. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, κάνουν το κορυφαίο τους ξεκίνημα στη σεζόν από το 2019, όταν και πάλι σε αυτό το σημείο είχαν 17 βαθμούς. Θα συνεχίσουν τις νίκες; Στο 1.27 ο άσος.

Ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, έχει την κορυφαία επίθεση στην κατηγορία, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του 18 γκολ σε αυτό το σημείο, ενώ σκόραρε 4+ τέρματα στα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του για πρώτη φορά μετά το 2018. Τώρα, υποδέχεται τον Άρη, από τον οποίο έχει χάσει μόλις 1 από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας και κανένα από τα 6 πιο πρόσφατα. Θα συνεχίσουν το εντυπωσιακό τους σερί οι γηπεδούχοι; Στο 2.65 ο άσος.

Το πρόγραμμα της LaLiga ξεκινάει την Παρασκευή με την αναμέτρηση της Σοσιεδάδ κόντρα στη Σεβίλλη. Οι φιλοξενούμενοι σκοράρουν για 10 διαδοχικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα, με το G/G να προσφέρεται στο 1.83.

4 - Liverpool have lost four consecutive games in all competitions for the first time since November 2014 under Brendan Rodgers. Sobering. pic.twitter.com/6X4zWswy21 — OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2025

Μετά την ήττα από τη Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ έχει απαιτητική έξοδο στην έδρα της Μπρέντφορντ, ψάχνοντας αντίδραση. Οι Reds έχουν σκοράρει και στα 8 μεταξύ τους παιχνίδια για την Premier League, ενώ έχουν κερδίσει και τα 5 πιο πρόσφατα από αυτά. Θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των 3 διαδοχικών ηττών; Στο 1.71 το διπλό. Από εκεί και πέρα, ο Ίσακ έχει σκοράρει και στα 4 προηγούμενα παιχνίδια του με αντίπαλο την Μπρέντφορντ στο πρωτάθλημα. Θα καταφέρει και πάλι να βρει δίχτυα; Στο 2.20 η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ίσακ.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε διαδοχικά παιχνίδια για πρώτη φορά επί θητείας Αμορίμ και τώρα θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον. Η παράδοση για τους Red Devils είναι πολύ κακή, καθώς έχει χάσει τα 6 από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα και τα 3 τελευταία στο Old Trafford! Η τελευταία ομάδα που πέτυχε περισσότερες διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί της Γιουνάιτεντ ήταν η Σίτι το 1972 (5)… Θα συνεχίσουν το εντυπωσιακό τους σερί οι φιλοξενούμενοι; Στο 3.30 βρίσκουμε το διπλό.

Από το ξεκίνημα της σεζόν 2023-24 το ΟΦΗ – Ατρόμητος έχει «δώσει» τις περισσότερες ισοπαλίες (6) στη Super League. Θα δούμε ακόμα μία φέτος; Στο 3.40 η ισοπαλία.

Ο Άρσεναλ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 φορά στα 14 προηγούμενα μεταξύ τους ματς στο Emirates, κερδίζοντας τα 5 από τα 6 πιο πρόσφατα. Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, δεν έχουν δεχθεί ούτε μία τελική προσπάθεια εντός εστίας στα 2 τελευταία ματς. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2014, για να βρούμε την ομάδα που το έκανε πιο πρόσφατα για 3 ματς (Μάντσεστερ Σίτι). Ο άσος προσφέρεται στο 1.44, ενώ αν συνδυαστεί με N/G στο 2.25.

Η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Άστον Βίλα, όπου ηττήθηκε και στις 2 προηγούμενες επισκέψεις της για το πρωτάθλημα. Το 1975 κατάφεραν οι γηπεδούχοι να κάνουν καλύτερο σερί στο ζευγάρι για τελευταία φορά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Villagers ξεκίνησαν τη σεζόν με 5 ματς χωρίς νίκη και από τότε κέρδισαν και τα 3 επόμενα. Η τελευταία ομάδα που είχε το ίδιο κακό ξεκίνημα, αλλά στη συνέχεια πέτυχε 4 διαδοχικές νίκες ήταν η Πρέστον το 1936… Η διπλή ευκαιρία 1Χ πληρώνει 1.90, ενώ το διπλό 1.87. Παράλληλα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει και έχει βρει δίχτυα και στις 5 πιο πρόσφατες εξόδους της Σίτι στην Premier League. Βρίσκεται σε πορεία να σπάσει το ρεκόρ του Αγουέρο με 7 σερί εξόδους με γκολ από το 2017 για τους Citizens. Θα τα καταφέρει; Στο 1.83 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Χάαλαντ.

9 - Erling Haaland has scored in each of his last nine games in all competitions for Manchester City, only between August and October 2022 (10 games) has he enjoyed a longer run in his top-flight club career. Streak. pic.twitter.com/UodU1VYiwy — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2025

Ντέρμπι κορυφής στην Ολλανδία, με τη Φέγενορντ να υποδέχεται την Αϊντχόφεν, την οποία δεν έχει κερδίσει σε κανένα από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για την Eredivisie, σερί που είναι το χειρότερό της από το 1993. Παράλληλα, η Φέγενορντ έχει χάσει και τα 5 τελευταία ματς κόντρα σε Αϊντχόφεν και Άγιαξ σε όλες τις διοργανώσεις. Ποτέ στην ιστορία αυτών των 3 ομάδων δεν γνώρισε 6 διαδοχικές ήττες στα ντέρμπι τους. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.60.

Κανένα από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έχει χάσει η Μπόρνμουθ. Την ίδια στιγμή, ο Σον Ντάιτς έχει χάσει και τα 3 πιο πρόσφατα ματς κόντρα στην Μπόρνμουθ για την Premier League. Ο άσος πληρώνει 1.70.

Το πρόγραμμα στην Ισπανία κλείνει με την αναμέτρηση της Μπέτις κόντρα στην Ατλέτικο, που δεν σκόραρε σε καμία από τις 2 προηγούμενες επισκέψεις της στο ζευγάρι, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ σε 3 διαδοχικά ματς. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι κάνουν το καλύτερό τους ξεκίνημα στην κατηγορία από το 2002. Θα αποφύγουν ξανά την ήττα; Η διπλή ευκαιρία 1Χ προσφέρεται σε απόδοση 1.63.

Η Έβερτον φιλοξενεί την Τότεναμ, από την οποία ηττήθηκε μόνο σε 1 από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας, και με τον Ντέιβιντ Μόις στον πάγκο της οι συμπτώσεις είναι πολλές. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Δεκέμβριο του 2012, για να βρούμε την τελευταία φορά που τα «ζαχαρωτά» πανηγύρισαν σερί νίκες στο ζευγάρι, έχοντας τον Μόις στον πάγκο. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 5 τελευταία ματς που έδωσαν Κυριακή, όλα με τον Μόις στο τιμόνι. Βρίσκουμε τον άσο στο 2.40.

Ο Νικ Βόλτεμαντε έχει πετύχει 4 γκολ στα 5 πρώτα του παιχνίδια με τη Νιουκάστλ για την Premier League. Κόντρα στη Φούλαμ έχει τη δυνατότητα να πιάσει τους Ρεμί, Λες Φέρντιναντ και Παπίς Σισέ με 5 γκολ στις 6 πρώτες εμφανίσεις για τις «καρακάξες». Θα τα καταφέρει ο Γερμανός; Σε απόδοση 2.40 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Βόλτεμαντε.

Ντέρμπι στη Βαλένθια, όπου οι «νυχτερίδες» φιλοξενούν τη Βιγιαρεάλ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι δεν τα πηγαίνουν καλά στα ντέρμπι της περιοχής (με Λεβάντε το άλλο), έχοντας κερδίσει μόνο 1 από τα 7 πιο πρόσφατα εκτός έδρας, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία τους. Τα 2 τελευταία, πάντως, με τη Βαλένθια έληξαν χωρίς νικητή, με την ισοπαλία να πληρώνει 3.40.



7 - Celta de Vigo are the team with the most draws in Top 5 European leagues this season (7), marking the fourth time in history that a team have drawn 7+ games in their first nine matches of a LaLiga campaign, the first since Valencia in 2018/19 (D7). Equality. pic.twitter.com/rzPF6wHuhl — OptaJose (@OptaJose) October 19, 2025

Η Φιορεντίνα δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν και μόλις για 2η φορά στην ιστορία της (η πρώτη το 1977) δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 7 πρώτες αγωνιστικές. Παράλληλα, έχασε και τα 3 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της στη Serie A για 1η φορά! Τώρα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπολόνια και θα ποντάρει στην καλή της παράδοση στο ζευγάρι, καθώς έχει χάσει μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Artemio Franchi. Θα βάλουν οι «βιόλα» τέλος στα αρνητικά τους σερί; Ο άσος πληρώνει 2.70.

Το εντός έδρας αήττητο σερί της Οσασούνα έχει φτάσει στα 8 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και είναι το κορυφαίο της από το 2019. Την ίδια στιγμή, η Θέλτα συνεχίζει το σερί των ισοπαλιών, φτάνοντας στις 7. Θα δούμε ακόμα μία; Στο 3.25 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Η Ντόρτμουντ μετράει 3 σερί νίκες επί της Κολωνίας για το πρωτάθλημα, τη στιγμή που μετράει μόλις 1 ήττα στα 24 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας. Ο άσος τώρα πληρώνει 1.43.

Η Λειψία τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί 15 αγώνων στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την Άουγκσμπουργκ. Τώρα, το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.98. Από εκεί και πέρα, υπό τις οδηγίες του Σάντρο Βάγκνερ οι Βαυαροί έχουν σκοράρει και στα 7 παιχνίδια τους στη σεζόν μέχρι τώρα, κάτι που κανένας άλλος προπονητής δεν είχε πετύχει στην ιστορία του συλλόγου. Αν το διπλό συνδυαστεί με G/G η απόδοση ανεβαίνει στο 3.00.

Η Τορίνο έχει υποστεί μόλις 1 ήττα στα 41 προηγούμενα εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Τζένοα (έχασε με 3-2 τον Μάιο του 2009). Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι το εντυπωσιακό τους σερί; Στο 2.25 ο άσος.

Κανένα από τα 32 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια δεν έχει χάσει η Παρί Σεν Ζερμέν από την Μπρεστ σε όλες τις διοργανώσεις, ένα σερί που κρατάει από το 1985 και είναι το κορυφαίο των Παριζιάνων απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Το διπλό προσφέρεται στο 1.41.

Το πρόγραμμα στη Γαλλία κλείνει με την αναμέτρηση της Λυών με τη Στρασμπούρ. Οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει και στα 29 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος στο ζευγάρι, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έχουν δεχθεί 8 γκολ στις 3 προηγούμενες εξόδους τους στο πρωτάθλημα. Ο άσος πληρώνει 2.05, ενώ το Over 2,5 1.66.

Ο Άγιαξ αυτή τη φορά δοκιμάζεται στην έδρα της Τβέντε, την οποία έχει κερδίσει μόνο στα 2 από τα 11 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο άσος πληρώνει 2.40. Από εκεί και πέρα, σε κάθε ένα από τα 7 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς σκόραραν και οι δύο ομάδες, με το G/G να προσφέρεται στο 1.49.

