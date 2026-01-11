Ο Μέχντι Ταρέμι σκόραρε για άλλη μία φορά με την φανέλα του Ολυμπιακού στην Stoiximan Super League 1 συνεχίζοντας να έχει ποσοστά... μπασκετμπολίστα!

Ο έμπειρος Ιρανός και διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Μέχντι Ταρέμι, σκόραρε για έναν ακόμα αγώνα με τα χρώματα της ομάδας του. Ο Ταρέμι, που περνά δύσκολες στιγμές λόγω της κατάστασης στην χώρα του, εξακολουθεί να σπάει όλα τα κοντέρ. Στο 0-2 επί του Ατρόμητου είχε ασίστ και γκολ και ήταν αναμφίβολα ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου.

Ο Ταρέμι έχει σε 21 αγώνες με τον Ολυμπιακό 13 γκολ συν 3 ασίστ. Τα νούμερά του είναι ακόμα πιο απίθανα σε επίπεδο Stoiximan Super League 1 καθώς με βάση τον χρόνο που έχει αγωνιστεί έχει ήδη προσφέρει πάρα πολλά.

Σε μόλις 597 λεπτά παρουσίας σε 11 αγώνες έχει 8 γκολ σε 16 τελικές! Αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσοστό της τάξεως του 50%! Λες και είναι μπασκετμπολίστας δηλαδή! Ο Ιρανός φορ είχε απέναντι στον Ατρόμητο 1 γκολ σε μόνο 1 τελική, δείγμα της αποτελεσματικότητάς του και γενικότερα του πόσο ουσιαστικός παίκτης είναι. Σε αυτά τα 597 λεπτά έχει και 2 ασίστ. Αριθμοί που... τρομάζουν για έναν παίκτη που σε σχέση με τον χρόνο που έχει αγωνιστεί αποδεικνύεται εξαιρετικός από κάθε άποψη.

Ο Ταρέμι σε αριθμούς στο Πρωτάθλημα