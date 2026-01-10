Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ματς Κυπέλλου του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός στο Αγρίνιο, νίκησε τον Παναιτωλικό με 3-0 και τώρα ετοιμάζεται για το σπουδαίο ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο την ερχόμενη Τετάρτη, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απολαυστική αντίδρασή του σε ερώτηση για τον Χρήστο Ζαφείρη, αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τη μάχη στο Κύπελλο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Καμιά νίκη δεν είναι εύκολη, για όλες τις νίκες πρέπει να παλέψεις. Ήταν μια καλή εμφάνιση, με ένταση, με συγκέντρωση και με επιθετικότητα. Με απόλαυση να παίξει να ποδόσφαιρο και να μην αφήσει τον αντίπαλο να αντιδράσει. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό τον ρυθμό και να έχουμε αυτήν την αποφασιστικότητα. Δεύτερο σερί ματς που θα μπορούσαμε να βάλουμε 4-5 γκολ. Δεν με νοιάζει πως μπαίνουν τα γκολ αρκεί να μπαίνουν. Με ενδιαφέρει να σκοράρει ο Κωνσταντέλιας και δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος».

Για τον Ζαφείρη: «Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για τον Ζαφείρη. Ξέρουμε την ποιότητα του, αλλά δεν πρέπει η πίεση να τον αφήσουμε να τον επηρεάσει. Χρειάζεται χρόνο να βρει χημεία με τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί κανείς παίκτης να πάρει μόνος του, όλοι μαζί κερδίζει η ομάδα. Παρά πολύ σημαντικός παίκτης. Είμαι χαρούμενος για και κρατάω τους τρεις βαθμούς. Καλή η απόδοση αλλά ακόμα καλύτεροι οι τρεις βαθμοί».

Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένα παιχνίδι που κρίνει το μέλλον μας στον θεσμό και είναι από τα ματς που ξέρετε ότι λατρεύω να παίζω. Όταν αντιμετωπίζει η ομάδα τέτοια ματς δεν χρειάζεται εγώ να δώσω κανένα παραπάνω κίνητρο σε κανέναν. Η ομάδα θέλει να παίξει τέτοια παιχνίδια συνέχεια, αυτά τα ματς δίνουν πολλά. Είναι για μένα μεγάλο κίνητρο να αντιμετωπίζω τον κύριο Μεντιλίμπαρ και κάθε ματς μαζί του είναι ένα τσάλεντζ. Θα πάμε εκεί για να δώσουμε την μάχη μας μέχρι τέλους και να προκριθούμε».

Για την επιστροφή παικτών: «Χρειάζονται περισσότερο χρόνο αλλά όσοι γυρίζουν, γυρίζουν καλά. Θέλουν χρόνο και ο Πέλκας και ο Ντεσπόντοφ και τους χρειαζόμαστε σε αυτό το σκληρό πρόγραμμα με σερί παιχνίδια. Έχουμε και αυτή την κατάσταση με τις ιώσεις που μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά η ενότητα του γκρούπ μας δίνει λύσεις. Οι απαιτήσεις μου είναι τέτοιες που πάντα ζητάω περισσότερα από όλους. Ξέρουν τι περιμένουν από αυτούς και ελπίζω και τον Λόβρεν να επιστρέψει. Η νοοτροπία μας είναι η πιο σημαντική από όλα. Ο Μιχαηλίδης και ο Γιακουμάκης είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί μπήκαν νωρίτερα στην προπόνηση με την ομάδα».