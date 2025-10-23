Λιλ - ΠΑΟΚ: Πώς θα πάτε στο γήπεδο Pierre Mauroy
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Λιλ την Πέμπτη (23/10) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο αγώνας φιλοξενείται στο Stade Pierre-Mauroy, ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Γαλλίας και έδρα της Λιλ, με χωρητικότητα περίπου 50.000 θεατές. Αυτό που κάνει το γήπεδο να ξεχωρίζει είναι η αναδιπλούμενη οροφή που του επιτρέπει να φιλοξενεί αγώνες και συναυλίες όλο τον χρόνο. Μάλιστα, είχε χρησιμοποιηθεί και για το Euro 2016 και το Rugby World Cup 2023.
Το στάδιο γνωστό και ως Decathlon Arena, βρίσκεται στην περιοχή Villeneuve-d’Ascq, μια ήσυχη και καταπράσινη πανεπιστημιούπολη στα νοτιοανατολικά προάστια της πόλης, περίπου 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Λιλ. Αν δεν μένετε στην περιοχή, η πρόσβαση στο Pierre Mauroy είναι πολύ εύκολη από το κέντρο της πόλης με τα μέσα μεταφοράς.
