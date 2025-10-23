Ο πρωταγωνιστής του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός ήταν ο Φερμίν Λόπεθ

Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ αναλύει τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό.

Η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλη νίκη (6-1) απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Μοντζουίκ το βράδυ της Τρίτης. Με χατ τρικ και συνεχή παρουσία στις φάσεις, ο Φερμίν Λόπεθ αποτέλεσε έναν από τους καταλύτες της ήττας των Πειραιωτών.

Παίζοντας με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο 57’, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να περιορίσουν τη δημιουργία των Καταλανών.

Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ μαζί με την Stoiximan, αναλύει το ματς με τον Φερμίν Λόπεθ να ξεχωρίζει, κάνοντας χατ τρικ και φεύγοντας διαρκώς στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού.