Εγραψε ιστορία η Μιάλμπι, πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά!

Η Μιάλμπι έγραψε ιστορία, αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα Σουηδίας για πρώτη φορά! Νίκη 2-0 επί της Γκέτεμποργκ εκτός και στο +11 τρεις στροφές πριν το τέλος.

Η Μιάλμπι ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της Σουηδίας και κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα. Σπουδαία νίκη 2-0 εκτός έδρας επί της Γκέτεμποργκ και το +11 από τη Χάμαρμπι τρεις στροφές πριν το τέλος της χάρισε τον πολυπόθητο τίτλο. Το 2016, ο σύλλογος σώθηκε την τελευταία στιγμή από τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία. Από τότε, βήμα-βήμα, ανηφόρισε: πρώτα σταθεροποίηση, έπειτα άνοδος, πέρσι 5η θέση και φέτος, πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η 20η νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ηττήθηκε μόλις μια σε 27 στροφές. Τα ιστορικά γκολ τίτλου κόντρα στην Γκέτεμποργκ πέτυχαν οι Πέτερσον και Μπεργκστρομ. Το τι ακολούθησε, δεν περιγράφεται:

Mjallby, a team from a fishing village of fewer than 1,500 people, are champions of Sweden 🤯



It's their first-ever title, achieved only seven years after the club were in the 3rd tier. Behold the joy of a footballing fairytale 🏆pic.twitter.com/Akqx53CUka October 20, 2025

Πρωταθλήτριες Σουηδίας

