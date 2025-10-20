Εγραψε ιστορία η Μιάλμπι, πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά!
Η Μιάλμπι ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της Σουηδίας και κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα. Σπουδαία νίκη 2-0 εκτός έδρας επί της Γκέτεμποργκ και το +11 από τη Χάμαρμπι τρεις στροφές πριν το τέλος της χάρισε τον πολυπόθητο τίτλο. Το 2016, ο σύλλογος σώθηκε την τελευταία στιγμή από τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία. Από τότε, βήμα-βήμα, ανηφόρισε: πρώτα σταθεροποίηση, έπειτα άνοδος, πέρσι 5η θέση και φέτος, πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η 20η νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ηττήθηκε μόλις μια σε 27 στροφές. Τα ιστορικά γκολ τίτλου κόντρα στην Γκέτεμποργκ πέτυχαν οι Πέτερσον και Μπεργκστρομ. Το τι ακολούθησε, δεν περιγράφεται:
Mjallby, a team from a fishing village of fewer than 1,500 people, are champions of Sweden 🤯
It's their first-ever title, achieved only seven years after the club were in the 3rd tier. Behold the joy of a footballing fairytale 🏆pic.twitter.com/Akqx53CUka— Men in Blazers (@MenInBlazers) October 20, 2025
Πρωταθλήτριες Σουηδίας
- Μάλμε — 24 πρωταθλήματα
- Γκέτεμποργκ — 18 πρωταθλήματα
- Νόρκεπινγκ — 13 πρωταθλήματα
- AIK Στοκχόλμης — 12 πρωταθλήματα
- Τζουγκάρντεν — 12 πρωταθλήματα
- Έργκριτε — 12 πρωταθλήματα
- Έλφσμποργκ — 6 πρωταθλήματα
- Χέλσινγκμποργκ — 5 πρωταθλήματα
- ΓΚΑΪΣ — 4 πρωταθλήματα
- Έστερ — 4 πρωταθλήματα
- Χάλμσταντ — 4 πρωταθλήματα
- Οτβίνταμπεργκ — 2 πρωταθλήματα
- ΜΙΑΛΜΠΙ - 1 πρωτάθλημα
- Σλάιπνερ — 1 πρωτάθλημα
- Χάμαρμπι — 1 πρωτάθλημα
- Έσκιλστουνα— 1 πρωτάθλημα
- Κάλμαρ — 1 πρωτάθλημα
- Γκέτεμποργκς ΙΦ — 1 πρωτάθλημα
- Φέσμπεργκς ΙΦ — 1 πρωτάθλημα
- Μπρύνες ΙΦ — 1 πρωτάθλημα
- Χάκεν — 1 πρωτάθλημα
