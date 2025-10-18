Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, που βρήκε ξανά δίχτυα, η Μπριζ πήρε «διπλό» στην έδρα της Λέουβεν και συνεχίζει να αναπνέει στον... σβέρκο της πρωτοπόρου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Με... οδηγό τον Χρήστο Τζόλη, η Μπριζ δεν χάνει τον δρόμο της! Ο Έλληνας επιθετικός έκανε ξανά τη διαφορά για την ομάδα του και την οδήγησε σε πολύ σημαντική νίκη στην έδρα της Λέουβεν (1-0). Με τους τρεις βαθμούς αυτούς ισοβάθμησε - έχοντας και ματς περισσότερο - με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Βελγίου.

🚨GOAL: Christos Tzolis 77'



Jupiler Pro | 🇧🇪 OH Leuven 0-1 Club Bruggepic.twitter.com/l1m62jgAw5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 18, 2025

Ο Τζόλης φυσικά ξεκίνησε βασικός και ήταν δραστήριος από την αρχή, όμως.... μίλησε στο τέλος. Στο 77ο λεπτό μπήκε σαν τρέιλερ στην περιοχή και τελείωσε άψογα με μονοκόμματο αριστερό σουτ για να κρίνει το ματς. Ο Έλληνας επιθετικός θα είναι ξανά στη δράση μεσοβδόμαδα, στο παιχνίδι της Μπριζ στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου για το Champions League. Μέχρι στιγμής μετρά 7 γκολ και 8 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο φέτος.