Τζόλης: «Μίλησε» στο τέλος και... υπέγραψε το τρίποντο της Μπριζ!
Με... οδηγό τον Χρήστο Τζόλη, η Μπριζ δεν χάνει τον δρόμο της! Ο Έλληνας επιθετικός έκανε ξανά τη διαφορά για την ομάδα του και την οδήγησε σε πολύ σημαντική νίκη στην έδρα της Λέουβεν (1-0). Με τους τρεις βαθμούς αυτούς ισοβάθμησε - έχοντας και ματς περισσότερο - με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Βελγίου.
🚨GOAL: Christos Tzolis 77'— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 18, 2025
Jupiler Pro | 🇧🇪 OH Leuven 0-1 Club Bruggepic.twitter.com/l1m62jgAw5
Ο Τζόλης φυσικά ξεκίνησε βασικός και ήταν δραστήριος από την αρχή, όμως.... μίλησε στο τέλος. Στο 77ο λεπτό μπήκε σαν τρέιλερ στην περιοχή και τελείωσε άψογα με μονοκόμματο αριστερό σουτ για να κρίνει το ματς. Ο Έλληνας επιθετικός θα είναι ξανά στη δράση μεσοβδόμαδα, στο παιχνίδι της Μπριζ στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου για το Champions League. Μέχρι στιγμής μετρά 7 γκολ και 8 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο φέτος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.