Που και πότε θα δείτε τη μάχη της Εθνικής Ελπίδων με τη Λετονία

Μετά τη Γερμανία, η Εθνική Ελπίδων ρίχνεται στη μάχη για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του EURO U21 όπου φιλοξενείται από τη Λετονία με στόχο το 3/3.

Ιστορική ήταν η νίκη της Εθνικής Ελπίδων στην έδρα της Γερμανίας (3-2) με τη χώρα μας να σκαρφαλώνει στην κορυφή του ομίλου για τα προκριματικά του EURO U21 και να θέτει βάσεις για μία θέση στα τελικά της διοργάνωσης.

Φυσικά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της καθώς φιλοξενείται από τη Λετονία με στόχο το 3/3 στη διοργάνωση.

Η πρώτη σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2.