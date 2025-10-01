Ο αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι, επιβεβαίωσε πως υπάρχει αναμονή για την ψηφοφορία που αφορά στον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, λόγω της εμπλοκής του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ και των ομάδων του στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις όσο συνεχίζεται η γενοκτονία στη Γάζα, θα παραμείνει μετέωρο, τουλάχιστον για λίγο καιρό ακόμα.

Ο αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι, επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ και δήλωσε πως η FIFA δεν θα ψηφίσει για το συγκεκριμένο ζήτημα την Πέμπτη (02/10), όπως αναμενόταν. Αντίθετα, θα τηρήσει στάση αναμονής, περιμένοντας ταυτόχρονα και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Για την ακρίβεια, όπως σημειώνει το Athletic, «Ο Μονταλιάνι συμφώνησε να καθυστερήσει την ψηφοφορία, ώστε να δώσει την ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να τελειώσει τη "σύγκρουση" στη Γάζα επιτυχώς».

Υπενθυμίζουμε βέβαια, πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να είναι αντιτίθεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ποδοσφαιρικές οργανώσεις, ενώ διατηρεί και εξαιρετικές σχέσεις με τον Πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Πλέον είναι άγνωστο το τι θα συμβεί με το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Μονταλιάνι δεν δίστασε επίσης να πετάξει το μπαλάκι στην UEFA: «Το Ισραήλ είναι μέλος της UEFA, οπότε είναι δική της απόφαση. Εκείνοι πρέπει να διαχειριστούν την κατάσταση κι εμείς θα σεβαστούμε και τη διαδικασία και την όποια απόφαση πάρουν».