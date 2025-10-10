Γ’ Εθνική: Αποδόσεις & ανάλυση της αγωνιστικής

Η Γ’ Εθνική συνεχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο με την 4η αγωνιστική σε όλους τους ομίλους, εκτός από τον τρίτο στον οποίο θα διεξαχθεί η 5η.

1ος Όμιλος

Στον 1ο όμιλο ο πρωτοπόρος και από τα φαβορί για την άνοδο, Πανθρακικός (9 β.) δοκιμάζεται στην έδρα του Θερμαϊκού (3 β.) θέλοντας να πετύχει το 4 στα 4 με τo over στο παιχνίδι να βρίσκεται στο 1.73. Η ομάδα του Περικλή Αμανατίδη έχει δείξει ήδη τις διαθέσεις της και ο στόχος της είναι ξεκάθαρος.

Σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ομίλους της Γ’ Εθνικής, η αναγεννημένη Ξάνθη (7β.) υποδέχεται τον Κιλκισιακό (4β.) είναι στο -2 από την κορυφή και θέλει να παραμείνει κοντά στην πρώτη θέση. Στο 1.50 το διπλό των Ακριτών στη Novibet.

2ος Όμιλος

Στον 2ο όμιλο ο Σαρακηνός (3β.) υποδέχεται στον Βόλο τη Βέροια (7β.) και το αξιοσημείωτο είναι ότι αμφότερες οι ομάδες έχουν νέους προπονητές. Στους γηπεδούχους, οι οποίοι προχώρησαν και σε τρεις νέες μεταγραφές, ο Στέφανος Ξηροφώτος αντικατέστησε τον Γιάννη Μάγγο που στις τρεις πρώτες αγωνιστικές μέτρησε μία νίκη και δύο ήττες στον πάγκο της ομάδας.

Στη Βέροια η πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα (εντός έδρας 0-0 με την Αλεξάνδρεια) έφερε την απομάκρυνση του Γιάννη Πολλαετίδη μετά από μόλις 19 ημέρες παρουσίας του στον σύλλογο. Ο Δημήτρης Πρίντζιος αναλαμβάνει το τιμόνι της ομάδας και η νίκη της Βέροιας στο ντεμπούτο του είναι στο 1.90.

Ωστόσο αλλαγή προπονητή είχαμε και σε 3η ομάδα του ομίλου, με τον Λάμπρο Ανδριόπουλο να είναι ο νέος τεχνικός της ΑΕ Ευόσμου (1.β.) διαδεχόμενος τον Νίκο Νικολάου και κάνει πρεμιέρα στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πιερικό.

3ος Όμιλος

H αναγεννημένη Λαμία (9β.) με μία νεανική ομάδα έχει κάνει το τρία στα τρία στον 3ο όμιλο και θέλει να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ο Απόστολος Παπανικολάου βρισκόταν στην Κ19 του συλλόγου ενώ ήταν επικεφαλής των τμημάτων υποδομών της ΠΑΕ για 10 χρόνια και στο ξεκίνημα φαίνεται ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτήν την ομάδα.

Την Κυριακή (12/10, 16:00) η Λαμία φιλοξενεί τα Τρίκαλα (4β.) που βιώνουν το πένθος της απώλειας του Λάκη Αρβανίτη. Μίας εμβληματικής φυσιογνωμίας της ομάδας καθώς διετέλεσε πρόεδρος του Α.Ο. «γράφοντας» χρυσή ιστορία κι αφήνοντας τεράστια παρακαταθήκη. Στη Novibet ο άσος προσφέρεται στο 3.35 και το διπλό στο 2.00.

4ος Όμιλος

Η Ζάκυνθος (4β.) με νέο προπονητή πλέον τον έμπειρο Ηλία Φυντάνη κοντράρεται στον 4ο όμιλο με μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της κατηγορίας, την Παναχαϊκή (6β.). Στο νησί του Ιουνίου βέβαια τα κλίμα είναι περίεργο καθώς οι φίλαθλοι δεν ήθελαν την πρόσληψη του Φυντάνη με τον οποίον έχουν έρθει σε ανοιχτή κόντρα στο προηγούμενο πέρασμα του Έλληνα τεχνικού από την ομάδα (το 2022).

Από την άλλη η Παναχαϊκή αποτελείται από νεαρούς ποδοσφαιριστές, με τον κόουτς Κυβελίδη να δηλώνει ικανοποιημένος και αισιόδοξος κυρίως με βάση την εικόνα του συνόλου του έως τώρα αλλά και τη στήριξη του κόσμου. Ο ίδιος πάντως δεν θα κάτσει ούτε σήμερα στον πάγκο λόγω της τιμωρίας του στον αγώνα Κυπέλλου με τον Πανθουριακό.

Οι Πατρινοί είναι το φαβορί κι ο άσος στη Novibet βρίσκεται στο 1.42.

5ος Όμιλος

Στον 5ο όμιλο δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Άρη Πετρούπολης και τη Νέα Ιωνία την Κυριακή (12/10 16:00). Οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Η ομάδα της Πετρούπολης είχε την πρώτη απώλεια βαθμών την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα του Εθνικού Αστέρα (1-1) σε ένα ματς που έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία κυρίως για ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε στο τέλος και θα του έδινε τη νίκη.

Από την άλλη η Νέα Ιωνία επικράτησε δίκαια με 3-1 του Αμαρυνθιακού με σκόρερ τους Πλατέλα και Ροκάι (2) με τον κόουτς Σταυριανό να ζητάει μεγαλύτερη σοβαρότητα από την ομάδα του, τονίζοντας ότι έχει να γίνει ακόμα μεγάλη δουλειά προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Σε ένα τέτοιο ντέρμπι το under είναι στο 1.70 στη Νοvibet.

Από τον 5ο όμιλο βέβαια ξεχωρίζει και η είδηση της πρόσληψης του Φάνη Γκέκα ως νέου προπονητή της Ρόδου (4β.). Ο παλαίμαχος διεθνής φορ είναι ο αντικαταστάτης του Ηλία Φυντάνη, ο οποίος αποχώρησε από τον σύλλογο με την Ρόδο να βγάζει μάλιστα και μία ανακοίνωση εξηγώντας τους λόγους.

Την Κυριακή (12/10) ωστόσο στο τοπικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα Καλυθιών (3β.) η Ρόδος θα παραταχθεί με υπηρεσιακό προπονητή, τον Σταμάτη Κορδουνάκη.

6ος Όμιλος

Στον 6ο όμιλο ο Ιωνικός (4β.) που έχει ως στόχο την άνοδο υποδέχεται τον Ηλυσιακό (1β.) με τον 39χρονο Βαγγέλη Τζιάρρα να έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία και να φιλοδοξεί να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή. Με τον νέο προπονητή να έχει δουλέψει αυτή την εβδομάδα με την ομάδα του μπορεί να δούμε γκολ στο παιχνίδι και το over είναι στο 2.01 στη Novibet.

Η μέχρι στιγμής έκπληξη , ο Σαρωνικός Ανάβυσσου (7β.) βρίσκεται στην κορυφή μαζί με τη Μύκονο (7β.) που έχει επίσης υψηλές βλέψεις, ενώ ο ιστορικός Εθνικός Πειραιά (2β.) με τον Νίκο Παντέλη πλέον στο τιμόνι του ψάχνει ακόμα τα πατήματα του και την πρώτη του νίκη στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Θύελλα Ραφήνας (4β.).

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

1ος Όμιλος

ΠΑΟΚ Κρηστώνης -ΑΟ Ξάνθη (12/10 16:00)

ΠΑΟΚ Δυτικού - Αετός Οφρυνίου (12/10 16:00)

Ηρακλής Θερμαϊκού - Απόλλων Κρύας Βρύσης (12/10 16:00)

Ορέστης Ορεστιάδας - Ποσειδώνας Μηχανιώνας (12/10 16:00)

Θερμαϊκός Θέρμης - Πανθρακικός (12/10 16:00)

Δόξα Δράμας - Κιλκισιακός (12/10 16:00)

2ος Όμιλος

Ερμής Εξοχής - Εορδαϊκός (12/10 16:00)

Σαρακηνός Βόλου - Βέροια (12/10 16:00)

ΑΕ Αλεξάνδρειας - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (12/10 16:00)

Ακρίτες Συκεών - Απόλλων Καλαμαριάς (12/10 16:00)

Κοζάνη - Αστέρας Καρδίτσας (12/10 16:00)

ΑΕ Ευόσμου - Πιερικός (12/10 16:00)

3ος Όμιλος

ΠΟ Ελασσόνας - Θεσπρωτός (12/10 16:00)

Τηλεκράτης Λευκάδας - Αναγέννηση Άρτας (12/10 16:00)

Πρόοδος Ρωγών - Αστέρας Σταύρου (12/10 16:00)

ΑΕ Λευκίμμης - Άρης Φιλιατών (12/10 16:00)

ΠΑΣ Λαμία - Τρίκαλα ΑΟ (12/10 16:00)

ΑΕΝ Σελεύκειας - Αναγέννηση Σχηματαρίου (12/10 16:00)

4ος Όμιλος

Θύελλα Πατρών - Πανγυθειακός (12/10 16:00)

Πέλοπας Κιάτου - Παναιγιάλειος (12/10 16:00)

Πανθουριακός - ΠΑΣ Κόρινθος (12/10 16:00)

Ερμής Μελιγούς - Μιλτιάδης ΑΟ (12/10 16:00)

ΑΟ Λουτρακίου - Πύργος AFC (12/10 16:00)

Ζάκυνθος - Παναχαϊκή (12/10 16:00)

5ος Όμιλος

Νέα Αρτάκη - Δόξα Βύρωνα (12/10 16:00)

Ρόδος - Απόλλων Καλυθιών (12/10 16:00)

ΑΕΡ Αφάντου - Διαγόρας Ρόδου (12/10 16:00)

Κένταυρος Βριλλησιών - Αστέρας Καισαριανής (12/10 16:00)

Άρης Πετρούπολης - Νέα Ιωνία (12/10 16:00)

ΑΟ Καρύστου - Αμαρυνθιακός (12/10 16:00)

6ος Όμιλος

Εθνικός Πειραιώς - Θύελλα Ραφήνας (11/10 16:00)

Γρανίτης Αγίας Μαρίνας - ΑΕ Μυκόνου (12/10 16:00)

Γιούχτας - Αίας Σαλαμίνας (12/10 16:00)

Σαρωνικός Αναβύσσου - Ατσαλένιος (12/10 16:00)

Ιωνικός - Ηλυσιακός (12/10 16:00)

ΑΟ Χαϊδαρίου - Αστέρας Βάρης (12/10 16:00)

