Ντέρμπι για απαντήσεις αυτό που έρχεται για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει αρκετούς υποψήφιους για τις θέσεις πίσω από τον φορ.

Αυτό που μετράει τη δεδομένη στιγμή για την ΑΕΚ είναι η αντίδραση και αυτήν καλείται να βγάλει η Ένωση στο αυριανό (18/1, 21:00) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ που ήταν ένα δυνατό... χαστούκι στην έως τώρα πολύ καλή σεζόν των κιτρινόμαυρων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του έχουν καταφέρει να βγουν από τη δύσκολη θέση νωρίτερα μέσα στη σεζόν και να απαντήσουν εμφατικά με ένα εντυπωσιακό σερί δέκα νικών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο που απογείωσε την ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κάτι που σημαίνει ότι είναι στο χέρι τους να το ξανακάνουν.

Ο Νίκολιτς έδειξε να έχει εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους η ΑΕΚ δεν έχει την ίδια εικόνα στο ξεκίνημα του 2026 με αυτήν που παρουσίαζε πριν τη διακοπή, υποστηρίζοντας πως η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας είχε ως συνέπεια τις δύο τελευταίες εμφανίσεις και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα κόντρα στον Άρη στο πρωτάθλημα και απέναντι στον ΟΦΗ στο Κύπελλο.

Το σίγουρο είναι ότι ένα ντέρμπι όπως αυτό με τον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα η απαιτητική σειρά αγώνων που έρχεται -καθώς ακολουθεί το εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και έπειτα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό- είναι παιχνίδια που αν η ΑΕΚ δώσει απαντήσεις μπορεί να ξαναφτιάξει το μομέντουμ και να βγάλει πραγματική αντίδραση.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Παναθηναϊκό

Το πολύ ευχάριστο νέο είναι ότι το απουσιολόγιο έχει σχεδόν καθαρίσει καθώς μόνο ο Περέιρα παραμένει εκτός, με τον Νίκολιτς να βλέπει τη «φαρέτρα» του να γεμίζει και τον συναγωνισμό να εκτινάσσεται για μία θέση στη μεσοεπιθετική γραμμή στο ντέρμπι. Ο Σέρβος τεχνικός έχει σκεφτεί αρκετά πρόσωπα για τις θέσεις πίσω από τον φορ και καλείται να πάρει τις τελικές του αποφάσεις μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

Ουσιαστικά στην τριάδα πίσω από τον Γιόβιτς, που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, ίσως μόνο ο Κοϊτά θα πρέπει να θεωρείται σίγουρος και από εκεί και πέρα οι Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Ελίασον, Ζίνι, Μάνταλος, αλλά και ο Γκατσίνοβιτς έχουν δοκιμαστεί άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο και δύο από αυτούς θα ξεκινήσουν, με το τοπίο να είναι θολό.

Από τη μέση και πίσω τα πράγματα είναι στάνταρ. Ο Στρακόσα θα επιστρέψει στην εστία, ο Πήλιος ή ο Πένραϊς διεκδικούν όπως πάντα τη θέση στα αριστερά της άμυνας, με τον Έλληνα μπακ να έχει το προβάδισμα, ο Ρότα θα είναι δεξιά, οι Ρέλβας και Μουκουντί θα αποτελέσουν το δίδυμο στους στόπερ και ο Μαρίν πρόκειται να επανέλθει δίπλα στον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.