Εντυπωσιάζει ο Τσακίρης στο Μουντιάλ Κ20: Σκόραρε με φαούλαρα κόντρα στην Ιταλία (vid)

Στα προημιτελικά του Μουντιάλ Κ20 βρίσκεται η εθνική ομάδα των ΗΠΑ και ο Ελληνοαμερικάνος Νίκος Τσακίρης είναι από τους παίκτες που έχουν τραβήξει τα βλέμματα πάνω τους μέσα από τις εμφανίσεις του στη διοργάνωση.

Στην τελική 8άδα έχουμε φτάσει στο Μουντιάλ Κ20 που διεξάγεται στα γήπεδα της Χιλής όπου εκεί θα δώσουν ραντεβού οι Ισπανία, Κολομβία, Μεξικό, Αργεντινή, Μαρόκο, Νορβηγία, Γαλλία και ΗΠΑ. Η τελευταία είναι από τις χώρες που έχει εντυπωσιάσει έως τώρα στον θεσμό και θεωρείται εκ των φαβορί για να φτάσει στον μεγάλο τελικό.

Στη συγκεκριμένη ομάδα, ωστόσο, υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο λόγος για τον 20χρονο χαφ Νίκο Τσακίρη, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη φάση των «16» όπου οι ΗΠΑ επικράτησαν με 3-0 της Ιταλίας καθώς με δικό του γκολ έγινε το 2-0.

Ο Ελληνοαμερικάνος ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που εκτέλεσε έξυπνα το φάουλ έξω από την περιοχή και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε στο 79', κλειδώνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα του καθώς είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα κόντρα στη Νέα Καληδονία ενώ είχε και ασίστ στο συγκεκριμένο παιχνίδι (έληξε με 9-1).

Όσο για τον Τσακίρη, πρόκειται για ένα από τα wonderkids του MLS καθώς είναι βασικό μέλος της SJ Earthquakes με 11 συμμετοχές και μία ασίστ στην πρώτη ομάδα.