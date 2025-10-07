Ο άλλοτε τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος δέχθηκε την ύψιστη τιμή του γερμανικού ποδοσφαίρου, μπαίνοντας στο περίφημο Hall Of Fame.

Ένας Γερμανός που όμως έγινε... Έλληνας, με τα όσα κατάφερε με την Εθνική μας ομάδα, αλλά και χάρη στην τεράστια αγάπη και αποδοχή του φίλαθλου κοινού. Ο Ότο Ρεχάγκελ, ο «δικός μας» Ότο, απολαμβάνει πλέον την ύψιστη τιμή του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο 87χρονος πλέον, πρώην τεχνικός, που το 2004 έστειλε τους απανταχού Έλληνες στα ουράνια με την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας, είναι με κάθε επισημότητα από το βράδυ της Δευτέρας (6/10) legend του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Με πορεία ως προπονητής σε Βέρντερ Βρέμης, Ντόρτμουντ, Μπίλεφελντ, Φορτούνα Ντίλσεντοφ, Μπάγερν Μονάχου και Καϊζερσλάουντερν, έχοντας πάνω από 1000 παιχνίδια στην άκρη του πάγκου, και κατακτώντας 3 φορές την Bundesliga και άλλες τόσες το γερμανικό Κύπελλο, δίκαια στάθηκε πλάι στους Γιουπ Χάινκες, Γκουίντο Μπούχβαλντ, Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, Χορστ Χρούμπες, ενώ τιμήθηκε και ο εκλιπών τερματοφύλακας, Μπερτ Τράουτμαν.

Μάλιστα, ο Ρούντι Φέλερ που βρέθηκε στην τελετή, δήλωσε πως θα ήθελε πολύ να είχε προπονητή τον Ρεχάγκελ το 2004.