Σέρτζιο Κονσεϊσάο: Συμφώνησε κι αναλαμβάνει την Αλ Ιτιχάντ
Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο βρίσκεται μία ανάσα πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλ Ιτιχάντ. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του και οι διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες.
Το συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψει ο άλλοτε τεχνικό της Μίλαν αναμένεται να έχει διάρκεια δύο ετών, ωστόσο απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες μέχρι να δοθεί επίσημη μορφή στο deal.
Η Αλ Ιτιχάντ κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας με τον Λοράν Μπλάν στον πάγκο της. Ωστόσο, ο Γάλλος τεχνικός δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην επιτυχία αυτή, καταγράφοντας τρεις ήττες στα πρώτα έξι επίσημα παιχνίδια της φετινής σεζόν. Έτσι, η διοίκηση αποφάσισε να στραφεί σε μία νέα λύση, επιλέγοντας τον έμπειρο Ιβηρα κόουτς.
🚨🟡⚫️ Al Ittihad reach verbal agreement to appoint Sérgio Conceição as new head coach!
As exclusively revealed earlier today, the deal is at advanced stages just fixing the length of the contract likely to be for next two years.
Conceição said yes to Al Ittihad. 🇸🇦🇵🇹 pic.twitter.com/SW6Q0TCQIP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.