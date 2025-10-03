Σέρτζιο Κονσεϊσάο: Συμφώνησε κι αναλαμβάνει την Αλ Ιτιχάντ

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο έχει δώσει τα χέρια με την Αλ Ιτιχάντ κι ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διαρκείας με την ομάδα του Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο βρίσκεται μία ανάσα πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλ Ιτιχάντ. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του και οι διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες.

Το συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψει ο άλλοτε τεχνικό της Μίλαν αναμένεται να έχει διάρκεια δύο ετών, ωστόσο απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες μέχρι να δοθεί επίσημη μορφή στο deal.

Η Αλ Ιτιχάντ κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας με τον Λοράν Μπλάν στον πάγκο της. Ωστόσο, ο Γάλλος τεχνικός δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην επιτυχία αυτή, καταγράφοντας τρεις ήττες στα πρώτα έξι επίσημα παιχνίδια της φετινής σεζόν. Έτσι, η διοίκηση αποφάσισε να στραφεί σε μία νέα λύση, επιλέγοντας τον έμπειρο Ιβηρα κόουτς.

 

