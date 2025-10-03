Ο πραγματικός πρωταγωνιστής του Άρσεναλ - Ολυμπιακός ήταν ο Μεντιλίμπαρ
Το Άρσεναλ – Ολυμπιακός, ήταν ένα παιχνίδι που παρά το τελικό 2-0 είχε «πρωταγωνιστές» πέρα από το σκορ.
Η Άρσεναλ, ως γηπεδούχος, πήρε τη νίκη χάρη στην ποιότητά της, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν έφυγε από το «Emirates» χωρίς κέρδος, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι ανταγωνιστικοί για μεγάλα διαστήματα.
Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ, παρέα με την Stoiximan, αναλύει το ματς με την γηπεδούχο ομάδα να φτάνει δίκαια στη νίκη, όμως το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ήταν αυτο που ξεχώρισε. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μαζί με το team του κατάφεραν να διαχειριστούν την πίεση, να κρατήσουν την ομάδα ανταγωνιστική και να βάλουν δυσκολίες στην Άρσεναλ.
