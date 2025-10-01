Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Ή έτσι… ή αλλιώς

Η απόλυτη ισορροπία στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός, το νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ που έκανε ο Παναθηναϊκός, το αρνητικό σερί της ΑΕΚ στην Ευρώπη και η κακή παράδοση του ΠΑΟΚ στην Ισπανία. Όλα στα Crazy Stats!

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο «Εmirates», εκεί όπου την 27η Φεβρουαρίου του 2020 έγραψε μια τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία. Αυτή, θα είναι η 13η φορά που η Άρσεναλ θα βρεθεί στον δρόμο των Πειραιωτών, με καμία από τις προηγούμενες 12 αναμετρήσεις να μην έχει λήξει ισόπαλη. Απόλυτη ισορροπία, μάλιστα, αφού οι δύο ομάδες μετρούν από έξι νίκες.

Οι «ερυθρόλευκοι» απέκλεισαν την Άρσεναλ στη φάση των «32» του Europa League τη σεζόν 2019-20, με την αγγλική ομάδα να παίρνει εκδίκηση την επόμενη χρονιά, στη φάση των «16». Κι όμως, ο Ολυμπιακός, στην πρόσφατη ιστορία τα πάει καλύτερα στο Νησί με βρετανικές ομάδες, έχοντας κερδίσει τα δύο από τα τρία τελευταία παιχνίδια του. Μάλιστα, μία από αυτές τις νίκες ήρθε απέναντι στην Άρσεναλ στο «Emirates» (1-0 τον Μάρτιο του 2021), και την άλλη με 4-2 επί της Άστον Βίλα, τον Μάιο του 2024. Αυτές οι δύο νίκες ισοδυναμούν με όσες είχε σημειώσει συνολικά στα πρώτα 17 εκτός έδρας παιχνίδια του απέναντι σε βρετανικές ομάδες σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (2 νίκες – 15 ήττες). Θα κάνουν την έκπληξη οι φιλοξενούμενοι; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται στο 4.60.

Οι «κανονιέρηδες» εντυπωσιάζουν στο Champions League, εκεί όπου θέλουν να ισοφαρίσουν σερί… 20ετίας. Έχουν κερδίσει τα πέντε τελευταία παιχνίδια τους στη φάση των ομίλων, στην κορυφαία τους επίδοση από το 2005, όταν είχαν πετύχει 6 συνεχόμενες νίκες. Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει μόλις 1 γκολ στα 6 τελευταία του παιχνίδια στη διοργάνωση (1 ισοπαλία – 5 ήττες), παρά το γεγονός ότι έχει επιχειρήσει 51 τελικές, οι 11 από τις οποίες εντός εστίας. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.19, ενώ αν συνδυαστεί με N/G στο 1.82.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη League Phase του Europa League και τώρα θα υποδεχθεί την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Οι «πράσινοι» τρέχουν αήττητο σερί 6 αγώνων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από τον Φεβρουάριο του 2003.

Συν ότι έχουν πετύχει 4 διαδοχικές νίκες σε League Phase (σερί που ξεκίνησε από πέρυσι στο Conference League και συνεχίστηκε φέτος στο Europa). Τέτοια επίδοση δεν έχει πετύχει ποτέ ξανά άλλη ελληνική ομάδα στο παρελθόν σε φάση ομίλων στην Ευρώπη! Σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κερδίσει και τα 2 πρώτα του παιχνίδια, κάτι που για τελευταία φορά είχε πετύχει στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 2007. Θα τα καταφέρει; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.63.

Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Βίγκο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα. Οι γηπεδούχοι πάντα τα πηγαίνουν εξαιρετικά μπροστά στο κοινό τους στην Ευρώπη και έχουν χάσει μόλις 6 από τα 36 ευρωπαϊκά παιχνίδια στην ιστορία τους, κερδίζοντας τα 22 από αυτά. Η παράδοση για τους Θεσσαλονικείς δεν είναι καλή στην Ισπανία, όπου δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 7 προηγούμενες επισκέψεις τους (5 ήττες), ενώ δεν βρήκαν καν δίχτυα σε 5 από αυτά τα ματς…

Τα πράγματα δεν δείχνουν καλά για την ομάδα του Λουτσέσκου ούτε από το γεγονός ότι στις 10 προηγούμενες επισκέψεις τους για το Europa League (εξαιρουμένων των προκριματικών) κέρδισαν μόνο 1 φορά και ηττήθηκαν 8… Οι τελευταίες ήττες τους, μάλιστα, ήρθαν χωρίς να σκοράρουν. Θα συνεχιστούν τα αρνητικά σερί ή θα σπάσει την κακή παράδοση ο ΠΑΟΚ; Βρίσκουμε τον άσο στο 1.71 και τη διπλή ευκαιρία Χ2 στο 2.10. Τέλος, στα 6 τελευταία ματς του «Δικέφαλου του Βορρά» στην Ευρώπη (μαζί με τα προκριματικά) μόνο η μία ομάδα βρήκε δίχτυα. Τώρα, το N/G προσφέρεται στο 1.87.

Η πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League έρχεται κόντρα στην Τσέλιε του Άλμπερτ Ριέρα. Η «Ένωση» καλείται να σπάσει διάφορες αρνητικές παραδόσεις απέναντι στους Σλοβένους, που πέρυσι έκαναν πολλές εκπλήξεις στην Ευρώπη. Μία από αυτές είναι ότι έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 25 προηγούμενα παιχνίδια της στην Ευρώπη σε φάση ομίλων (και μετά). Τουλάχιστον, αυτές οι δύο νίκες ήρθαν εκτός έδρας, στοιχείο που αφήνει αισιοδοξία, με το διπλό να προσφέρεται στο 2.15.

Πάντως, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα, καθώς η ΑΕΚ δέχεται γκολ για 18 διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε τα προκριματικά, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, τα 9 από τα 12 παιχνίδια της Τσέλιε στη διοργάνωση πέρυσι έληξαν με G/G (μόνο η Φιορεντίνα είχε περισσότερα), σημείο που τώρα προσφέρεται σε απόδοση 1.58.

Μεγάλο ματς στη Βαρκελώνη, όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Παριζιάνοι, μάλιστα, όχι μόνο έχουν πετύχει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο ζευγάρι, αλλά έχουν ταπεινώσει τους Καταλανούς σε αμφότερες τις περιπτώσεις, καθώς το σκορ ήταν ίδιο: 4-1! Τώρα, θα προσπαθήσει να γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία που κερδίσει 3 σερί ματς στην έδρα της Μπαρτσελόνα στην Ευρώπη. Το διπλό πληρώνει 3.70.

Άλλωστε, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μετράει 4 διαδοχικές νίκες στο Champions League με συνολικό σκορ 12-1. Στα δύο πιο πρόσφατα (με Ίντερ πέρυσι και Αταλάντα φέτος) αυτό το σκορ είναι στο 9-0. Η Παρί παραμένει η μοναδική ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, που έχει πετύχει 3 διαδοχικές νίκες με 4+ γκολ διαφορά το 2017. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση; Σε ενισχυμένη απόδοση 5.00 η επιλογή να κερδίσει η Παρί και να σημειωθούν over 2,5 γκολ στο ματς.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει ηττηθεί μόλις δύο φορές σε 33 παιχνίδια που έχει δώσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές (MD1 και MD2) του Champions League, με απολογισμό 26 νίκες και 5 ισοπαλίες. Θα διευρύνει το εντυπωσιακό σερί στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μονακό; Βρίσκουμε το διπλό στο 1.49.

Ο Νίκο Κόβατς δεν έχει χάσει ούτε ένα ματς στην προπονητική του καριέρα σε φάση ομίλων του Champions League, κερδίζοντας τα 7 από τα 10. Θα συνεχίσει το σερί με την Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπιλμπάο; Ο άσος πληρώνει 1.85.

Η Νις τρέχει φοβερό αρνητικό σερί στο Europa League, καθώς έχει χάσει σε κάθε μία από τις 10 προηγούμενες εξόδους της στη διοργάνωση. Θα το εκμεταλλευτεί η Φενερμπαχτσέ, για να φτάσει στη νίκη; Ο άσος προσφέρεται στο 1.71.

Η Σάλτσμπουργκ μετράει 5 διαδοχικές εκτός έδρας ήττες στο Europa League, δεχόμενη σε όλες τις περιπτώσεις 2+ γκολ. Τώρα, έρχεται η δύσκολη έξοδος στην έδρα της Λυών. Ο άσος πληρώνει 1.53, ενώ αν συνδυαστεί με over 1,5 η απόδοση ανεβαίνει στο 1.77.

