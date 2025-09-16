Πένθος στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ενημέρωσε πως ο πρώην αρχηγός του και άλλοτε παίκτης του Πανιωνίου, Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, πέθανε σε ηλικία 41 ετών ενώ αγωνιζόταν σε αγώνα παλαιμάχων!

Σοκ στη Σερβία και τον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς ο πρώην αρχηγός του Ερυθρού Αστέρα και άλλοτε ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών! Ο αδόκητος χαμός μάλιστα συνέβη κατά τη διάρκεια ενός φιλικού παλαιμάχων ανάμεσα σε εκείνους του Ερυθρού Αστέρα και τους αντίστοιχους της Παντίνσκα Σκέλα, όταν κατέρρευσε ενώ ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα φάουλ.

Αμέσως το ασθενοφόρο μπήκε στο γήπεδο για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες , με τον ίδιο να δίνει μάχη για τη ζωή του για περίπου 1,5 ώρα, αλλά τελικά να μην τα καταφέρνει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ΜΜΕ της Σερβίας, ο 41χρονος έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου και βύθισε σε θλίψη τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Πέρα από τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στον οποίο υπήρξε και αρχηγός, ο Μιλοβάνοβιτς είχε αγωνιστεί στο παρελθόν για δυο χρόνια στη Superleague με τα χρώματα του Πανιωνίου

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Με μεγάλη μας λύπη ενημερώνουμε τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα ότι ο πρώην μέσος και αρχηγός, Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, μας άφησε πρόωρα σε ηλικία 41 ετών.»

Ο Ντέγιαν αγάπησε το ποδόσφαιρο και περισσότερο απ’ όλα τον Ερυθρό Αστέρα. Θα καταγραφεί ότι ήταν μέσα στο γήπεδο όπου σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του μεγάλου αστέρα, μαχητή και δεξιοτέχνη του ποδοσφαίρου.

Κατά τις δύο θητείες του με την ερυθρόλευκη φανέλα, αγωνίστηκε συνολικά σε 321 αγώνες και πέτυχε 40 γκολ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα. Ντέκι, σε ευχαριστούμε για κάθε σουτ, κάθε σέντρα, κάθε κερδισμένη μονομαχία, κάθε κλεμμένη μπάλα, για τα γκολ, τους τίτλους, τα νταμπλ…

Ο σύλλογός μας εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Μιλοβάνοβιτς»