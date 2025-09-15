Με ένα απίθανο γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία η Ροζάριο Σεντράλ αναδείχθηκε ισόπαλη απέναντι στη Μπόκα Τζούνιορς για την 8η αγωνιστική του Torneo Clausura.

Ο Ντι Μαρία συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις του στην Αργεντινή με τη φανέλα της Ροζάριο Σεντράλ, με το εκπληκτικό γκολ που σημείωσε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο 24ο λεπτό, απέναντι στη Μπόκα Τζούνιορς, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Torneo Clausura.

Για το παιχνίδι, η Μπόκα άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό με τον Μπατάλια, προτού ο 37χρονος Αργεντινός σούπερσταρ δοκιμάσει κάτι που έχει ξανακάνει πολλές φορές στην καριέρα του. Συγκεκριμένα, τέσσερα λεπτά αργότερα, σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, αιφνιδιάζοντας τον αντίπαλο γκολκίπερ, Λεάντρο Μπρέι, προκαλώντας πανικό στο γήπεδο από τους πανηγυρισμούς.

«Είμαι χαρούμενος για το γκολ, χαρούμενος γιατί κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι συνολικά ήταν πολύ ισορροπημένο. Προσπαθώ πάντα να βοηθώ την ομάδα, να βγαίνουν καλά τα πράγματα. Ερχόμαστε από μια καλή πορεία, ακόμη δεν έχουμε καμία ήττα», ανέφερε ο Ντι Μαρία στις δηλώσεις του μετά την λήξη του ματς.

Δείτε το γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία

El golazo olímpico de Di María ante Boca. Se cae el estadio 🏟 pic.twitter.com/zQyBZye3Zu September 14, 2025

Με αυτή την ισοπαλία, η Ροζάριο Σεντράλ σκαρφάλωσε στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Μπόκα ανέβηκε στην 3η, έχοντας 13 βαθμούς.