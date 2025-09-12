Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο σοβαρός τραυματισμός παίκτη της Σταντάρ Λιέγης, ο οποίος συγκρούστηκε στον αέρα με αντίπαλό του και χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός γηπέδου.

Άπαντες πάγωσαν στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης της Σταντάρ Λιέγης με την Μέχελεν για το πρωτάθλημα Βελγίου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζοσουέ Χομαγιού.

Ο παίκτης της Σταντάρ συγκρούστηκε στον αέρα με αντίπαλό του σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα και στη συνέχεια έπεσε αρκετά άσχημα στο έδαφος. Αμέσως, συμπαίκτες και αντίπαλοι έσπευσαν κοντά του προστατεύοντας τον Χομαγιού από τον τηλεοπτικό φακό, ενώ το ιατρικό επιτελείο μπήκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Το ματς διεκόπη για εννέα λεπτά, με τον ποδοσφαιριστή να οδηγείται τελικά εκτός με φορείο εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων από τις κερκίδες.