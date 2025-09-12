Σταντάρ Λιέγης: Παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από εναέρια μονομαχία, μεταφέρθηκε εκτός με φορείο (vid)
Άπαντες πάγωσαν στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης της Σταντάρ Λιέγης με την Μέχελεν για το πρωτάθλημα Βελγίου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζοσουέ Χομαγιού.
Ο παίκτης της Σταντάρ συγκρούστηκε στον αέρα με αντίπαλό του σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα και στη συνέχεια έπεσε αρκετά άσχημα στο έδαφος. Αμέσως, συμπαίκτες και αντίπαλοι έσπευσαν κοντά του προστατεύοντας τον Χομαγιού από τον τηλεοπτικό φακό, ενώ το ιατρικό επιτελείο μπήκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Το ματς διεκόπη για εννέα λεπτά, με τον ποδοσφαιριστή να οδηγείται τελικά εκτός με φορείο εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων από τις κερκίδες.
🚑 | Josué Homawoo a été évacué par les ambulanciers après un choc lors d’un duel aérien. Prompt rétablissement, Josué ! ❤️ #STAKVM pic.twitter.com/NAjPnZ1cnV— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 12, 2025
