Ιδανική αρχή για την Εθνική Ελπίδων (U21), η οποία ρίχθηκε στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027 και διέλυσε τη Μάλτα με 0-5 στην πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης.

Η Ελλάδα έκανε... πάρτι στην έδρα της Μάλτας στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027. Οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη έκαναν... πλάκα στη Μάλτα και ενδεικτικό είναι πως στο 68ο λεπτό το σκορ ήταν 0-4 με 2 γκολ του Πνευμονίδη και άλλα δύο του Κούτσια. Το 0-5 ήταν και το τελικό σκορ καθώς ο Ράλλης σκόραρε στο 90' από κοντά.

Η αρχική διάταξη της φιλοξενούμενης Ελλάδας είχε ως εξής: Μπότης τέρμα, άμυνα με Αλέν, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Κουτσογούλα, κέντρο με Μπρέγκου, Μπακούλα και Γκούμα και τριάδα μπροστά με Παπακανέλλο, Πνευμονίδη και Κούτσια. Ο σχηματισμός της Μάλτας από την άλλη ήταν: Καμιλιέρι τέρμα, άμυνα με Κρος, Τζ. Μικάλεφ, Βασάλο, Ξέρι και Χίλι, κέντρο με Α. Μποργκ, Αζοπάρντι και Σκικλούνα και μπροστά οι Εβορούμ και Πιτς.

Στο 14ο λεπτό έπειτα από σουτάρα του Πνευμονίδη από την πάσα του Αλεξίου ήρθε το 0-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο γκολκίπερ Καμιλιέρι πήγε να βγάλει μπαλιά αλλά έκανε λάθος στέλνοντας τη μπάλα πάνω στον Κούτσια. Ο φορ της Εθνικής μας δεν έχασε χρόνο και με σκαφτό σουτ πέρασε τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ για το 0-2.

Στο 54' ήρθε το 0-3. Ο Κούτσιας με πολύ καλό τελείωμα βρήκε ξανά δίχτυα και ενώ τραυματίστηκε μετά την προσπάθειά του. Το 0-4 ήρθε στο 64' έπειτα από ωραία κίνηση, προσποίηση και γκολ από κοντά του Πνευμονίδη.

Ο Θεοδοσουλάκης με εξαιρετική τεχνική ήταν που βρήκε με τακουνάκι τον σκόρερ του 0-4. Η Ελλάδα είχε και άλλες φάσεις για γκολ και ο δείκτης του σκορ πήγε στο 0-5 έπειτα από λάθος της άμυνας των γηπεδούχων και προσπάθεια του Ράλλη από κοντά (στο 90').

Μάλτα (Ντάβιντε Ματσότα): Καμιλιέρι, Κρος (68' Άγκιους), Μίκαλεφ (46' Γκρέχ), Βασάλο, Ξέρι, Χίλι, Μπόργκ, Αζοπάρντι, Σκιλούνα (68' Καρουάνα), Πίτς (68' Τζίνγκ) και Εγιουρούμ (46' Γκάτ).

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Άλλεν, Μπακούλας (28' Νικολάου), Μπρέγκου, Γκούμας (78' Αποστολάκης), Πνευμονίδης (78' Μπόκος), Κούτσιας (58' Ράλλης) και Παπακανέλλος (58' Θεοδοσουλάκης).