Στην Ισπανία έχουν το VAR των... φτωχών: Αναλυτικά πως λειτουργεί

Διαβάστε πως λειτουργεί το Football Video Support που χρησιμοποιούν στην Primera RFEF και στην Liga F της Ισπανίας.

Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στο ποδόσφαιρο και πλέον κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το άθλημα χωρίς τη βοήθεια του video, προκειμένου να αποφευχθούν αδικίες. Ωστόσο, η χρήση του είναι δαπανηρή και πρακτικά απαγορευτική για μικρότερες κατηγορίες, καθώς το κόστος του είναι αρκετά μεγάλο και ουδείς μπορεί να εξασφαλίσει μία έτοια χρηματοδότηση.

Σε αυτό το πρόβλημα ήρθε να δώσει λύση το Football Video Support (FVS), ένα σύστημα που πολλοί αποκαλούν «VAR lite» και το οποίο από φέτος εφαρμόζεται στην Primera Federación, δηλαδή την 3η κατηγορία της Ισπανίας, αλλά και στη Liga F, την κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου γυναικών.

Πώς λειτουργεί το FVS

Σε αντίθεση με το κλασικό VAR, που παρακολουθεί κάθε φάση σε πραγματικό χρόνο μέσα από την αίθουσα VOR και ειδοποιεί τον διαιτητή για πιθανό λάθος, το FVS βασίζεται στην πρωτοβουλία των προπονητών. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να ζητήσει δύο ελέγχους ανά αγώνα. Αν η πρώτη ένσταση αποδειχθεί σωστή, διατηρεί το δικαίωμα, αν είναι λανθασμένη, χάνεται.

Ο διαιτητής, όταν γίνει αίτημα, πηγαίνει σε μια οθόνη στο πλάι του γηπέδου και παρακολουθεί το video της φάσης μέσα από 4–6 κάμερες που καλύπτουν το παιχνίδι. Έπειτα, παίρνει την τελική απόφαση. Δεν υπάρχει δηλαδή συνεχής παρακολούθηση από τρίτους, ούτε πολυδάπανες υποδομές με δεκάδες κάμερες.

Οι φάσεις εφαρμόζεται

Όπως και το VAR, το FVS περιορίζεται στις πιο σημαντικές στιγμές ενός αγώνα.. Επίτευξη ή ακύρωση γκολ Πιθανό πέναλτι Απευθείας κόκκινη κάρτα Λανθασμένη ταυτοποίηση παίκτη

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η χρήση του θα παραμένει στοχευμένη και δεν θα διακόπτει άσκοπα τη ροή του παιχνιδιού.

Τα πλεονεκτήματα και οι ενστάσεις

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του FVS είναι φυσικά το χαμηλό κόστος. Δεν απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις, ούτε ομάδα τεχνικών σε αίθουσα VAR. Αυτό επιτρέπει σε διοργανώσεις με μικρότερο μπάτζετ, όπως οι χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες ή το ποδόσφαιρο γυναικών, να επωφεληθούν από την τεχνολογία.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι ενστάσεις. Ορισμένοι θεωρούν ότι το γεγονός πως μόνο οι προπονητές αποφασίζουν πότε θα γίνει έλεγχος μπορεί να προκαλέσει εντάσεις ή ακόμη και τακτική «σπατάλη» αιτημάτων. Άλλοι επισημαίνουν ότι με λιγότερες κάμερες είναι πιθανό να μην καλυφθούν όλες οι γωνίες, άρα να υπάρχουν φάσεις που παραμένουν αμφισβητούμενες.

