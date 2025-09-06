Γουίλιαν: Υπέγραψε στη Γκρέμιο
Ο Γουίλιαν επέστρεψε στη Βραζιλία και αυτή τη φορά όχι για την Κορίνθιανς. Ο 37χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε με τη Γκρέμιο και ετοιμάζεται, τρία χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στην πατρίδα, να φορέσει ξανά φανέλα ομάδας της Serie A Βραζιλίας.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με τον οποίο αγωνίστηκε πέρυσι στο πρώτο μισό της σεζόν επιστρέφει σε γνωρίμα λημέρια. Να θυμίσουμε πως η τελευταία παρουσία του άλλοτε παίκτη Τσέλσι και Άρσεναλ στη Βραζιλία ήταν το 2022, με την Κορίνθιανς.
Την περασμένη σεζόν ο Γουίλιαν μέτρησε 23 συμμετοχές με τις φανέλες των «ερυθρολεύκων» και της Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, με τη δεύτερη να αφήνει το συμβόλαιο να εκπνεύσει χωρίς πρόθεση ανανέωσης.
WILLIAN É GRÊMIO! 🇪🇪 Com carreira vitoriosa na Europa, o meia-atacante soma passagens por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Duas vezes campeão da Premier League, traz no currículo uma Liga Europa e uma Copa América. Agora, assina com o Imortal até o fim de 2026! Boa sorte!… pic.twitter.com/eg7fj5yLeI— Grêmio FBPA (@Gremio) September 5, 2025
