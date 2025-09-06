Πάικτης της Γκρέμιο είναι και με τη βούλλα ο Γουίλιαν, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Γουίλιαν επέστρεψε στη Βραζιλία και αυτή τη φορά όχι για την Κορίνθιανς. Ο 37χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε με τη Γκρέμιο και ετοιμάζεται, τρία χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στην πατρίδα, να φορέσει ξανά φανέλα ομάδας της Serie A Βραζιλίας.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με τον οποίο αγωνίστηκε πέρυσι στο πρώτο μισό της σεζόν επιστρέφει σε γνωρίμα λημέρια. Να θυμίσουμε πως η τελευταία παρουσία του άλλοτε παίκτη Τσέλσι και Άρσεναλ στη Βραζιλία ήταν το 2022, με την Κορίνθιανς.

Την περασμένη σεζόν ο Γουίλιαν μέτρησε 23 συμμετοχές με τις φανέλες των «ερυθρολεύκων» και της Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, με τη δεύτερη να αφήνει το συμβόλαιο να εκπνεύσει χωρίς πρόθεση ανανέωσης.