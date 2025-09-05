Ο Σέρτζιο Αρίμπας μέσα σε 48 ώρες έκανε τον γύρο της Ισπανίας, για να προλάβει την γέννηση του παιδιού του και το ματς της Αλμερίας.

Ο Σέρτζιο Αρίμπας ενώ βρισκόταν στην προπόνηση της Αλμερίας, δέχθηκε τηλέφωνο από την έγκυο γυναίκα του για να τον ενημερώσει πως ξεκίνησε ο τοκετός. Ο Ισπανός πήρε άδεια από τον προπονητή του για να καταφέρει να είναι παρών στην γέννα και ξεκίνησε ένα «ταξίδι» 48 ωρών προς Μαδρίτη και πάλι πίσω στην Ανδαλουσία.

Στις δηλώσεις που έκανε ανέφερε πως πήγε αμέσως στην Μαδρίτη, όπου γέννησε το ίδιο βράδυ η γυναίκα του. Ωστόσο μόλιες γεννήθηκε ο γιος του, κάλεσε τον προπονητή του για να τον ενημερώσει πως παρά το γεγονός οτι δεν είχε κοιμηθεί καλά, ήταν πρόθυμος να ταξιδέψει πάλι πίσω στην Αλμερία, για να βοήθησει την ομάδα του.

Κάτι στο οποίο ο τεχνικός της ομάδας, Χουάν Φρανσέσκ Φερέρ Σισίλια αποδέχθηκε. Έτσι, πήρε το αμάξι με τον αδερφό και τον πατέρα του, για να γυρίσει πάλι πίσω.

Έφτασε 19:15 στην Ανδαλουσία, με τον αγώνα προγραμματισμένος στις 19:30. Αγωνίστηκε για 20 λεπτά, με τον ίδιο να δηλώνει πως ήθελε να σκοράρει για να το αφιερώσει στον γιό του, κάτι ωστόσο που μπορεί να περιμένει για ένα από επόμενα ματς.