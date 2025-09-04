Τερματοφύλακας άφησε την τελευταία του πνοή μετά από εκτέλεση πέναλτι που απέκρουσε στην Βραζιλία.

Μία σοκαριστική στιγμή βίωσαν όσοι πήγαν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου σάλας στην Βραζιλία. Ο τερματοφύλακας Έντσον άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο γήπεδο λίγα δευτερόλεπτα αφότου εκείνος είχε πρωταγωνιστήσει σε απόκρουση πέναλτι.

Εκείνος σηκώθηκε μετά την απόκρουση που έκανε, κινήθηκε προς έναν συμπαίκτη του και αφότου έκανε μερικά βήματα, κατέρρευσε ξαφνικά. Συμπαίκτες και αντίπαλοι κατάλαβαν κατευθείαν πως συνέβη κάτι σοβαρό και έσπευσαν προς εκείνον.

Κάλεσαν ιατρική βοήθεια, η οποία έφτασε γρήγορα. Μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε εκείνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της πόλης, όμως τελικά δεν κατάφεραν να τον σώσουν οι γιατροί κι έτσι έχασε την ζωή του τόσο άδικα. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα.