Το VAR των... φτωχών επεκτείνεται και κερδίζει εντυπώσεις!

Η FIFA έχει σχεδιάσει ένα νέο, φθηνότερο σύστημα ανάλυσης φάσεων από το VAR και απομένει να δούμε πως θα το υποδεχθεί ο ποδοσφαιρικός κόσμος.

Η FIFA έχει σχεδιάσει ένα νέο σύστημα ανάλυσης φάσεων, πιο οικονομικό από το VAR. Η κύρια διαφορά είναι ότι οι φάσεις εξετάζονται μόνο όταν το ζητήσει ο προπονητής, στον οποίο επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός αποτυχημένων αιτημάτων. Το σύστημα σχεδιάστηκε για τις οικονομικά ασθενέστερες ποδοσφαιρικές χώρες, αλλά σε καμία περίπτωση δε συνάδει με το… ρητό «όπου φτωχός και η μοίρα του». Το VAR, με το τεράστιο προσωπικό, τους διαιτητές στη VOR αίθουσα και τις πολλές κάμερες που απαιτεί, δεν είναι προσβάσιμο σε όλους.

Η FIFA δοκίμασε το νέο σύστημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 στην Κολομβία και στο U17 στη Δομινικανή Δημοκρατία, και προχώρησε στην έναρξη πιλοτικού προγράμματος, καλώντας να συμμετάσχουν η Βραζιλία, η Μάλτα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ονδούρα, η Παραγουάη και η Γερμανία. Προς το παρόν, μόνο η Ιταλία (στη Lega Pro – τρίτη κατηγορία) και η Ισπανία (στην Primera RFEF και στη Liga F) το έχουν αποδεχτεί. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τέθηκε ήδη σε λειτουργία σε αυτές τις διοργανώσεις και αξίζει προσοχής. Αυτό το σύστημα, που κάποιοι αποκαλούν «φτηνό VAR», ονομάζεται Football Video Support (FVS), και η εφαρμογή του έχει ανατεθεί σε ισπανική εταιρεία, την Quality, η οποία επίσης έχει αναλάβει την παραγωγή της Primera RFEF.

Δεν υπάρχει πλέον αίθουσα VOR με «ειδικούς» να καλούν τον διαιτητή όταν κρίνουν πως υπάρχει… κάτι. Υπάρχει μόνο ένας τεχνικός βίντεο. Δεν ειδοποιεί τον διαιτητή και δεν είναι αυτή η δουλειά του νέου συστήματος. Μόνο όταν ζητηθεί ανασκόπηση από τον προπονητή, ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι, πηγαίνει στην πλάγια γραμμή και ο τεχνικός του δείχνει τις εικόνες.

Όμως ο προπονητής δεν μπορεί να ζητά επανειλημμένα επαναλήψεις: ξεκινά τον αγώνα με δύο «κάρτες». Όταν ζητήσει ανασκόπηση, σηκώνει μία. Ο διαιτητής διακόπτει, εξετάζει τη φάση και αν η ένσταση έχει βάση, η κάρτα διατηρείται. Αν όχι, την χάνει. Αν αποτύχει δύο φορές, δεν έχει άλλη ευκαιρία. Αν όμως πετυχαίνει, κρατά τις κάρτες του. Επίσης, ο διαιτητής εξετάζει κάθε γκολ στην πλάγια γραμμή, χωρίς να απαιτείται αίτημα προπονητή.

Η πρώτη εντύπωση είναι θετική: είναι πιο γρήγορο, χωρίς τα δίλεπτα με τον διαιτητή να πιέζει το ακουστικό του, περικυκλωμένος από διαμαρτυρόμενους παίκτες. Η ανασκόπηση των γκολ διαρκεί ελάχιστα και δεν προσθέτει χρόνο πέρα από τον πανηγυρισμό. Και κυρίως, ο διαιτητής είναι ξανά πραγματικά αυτόνομος, διευθύνει το ματς χωρίς τις συνεχείς παρεμβολές από την αίθουσα VOR, χωρίς να μοιράζεται τις αποφάσεις με κάποιον τεχνικό σε κονσόλα...

Για τους φιλάθλους, τελειώνει το ερώτημα «πότε θα επέμβει το VAR;». Η απάντηση είναι: όταν το ζητήσει ο προπονητής σας, αλλά δεν μπορεί να διακόπτει όποτε θέλει, για αυτό και περιορίζονται τα αποτυχημένα αιτήματα.

Το FVS δεν έρχεται να αντικαταστήσει το VAR, αλλά ως πιο προσβάσιμο σύστημα για τις οικονομικά ασθενείς ποδοσφαιρικές λίγκες. Όμως προσφέρει πλεονεκτήματα. O χρόνος θα δείξει...