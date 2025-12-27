Οζντόεφ: «Πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό από το ρωσικό πρωτάθλημα»

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ μίλησε για τις διαφορές του ρωσικού πρωταθλήματος με το ελληνικό και το τουρκικό και για την πρόοδο που έχουν κάνει τα δύο τελευταία.

Δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του παραχώρησε ο Μαγκομέντ Οζντόεφ του ΠΑΟΚ. Ο Ρώσος μέσος εξήρε το ελληνικό και το τουρκικό πρωτάθλημα για την πρόοδο που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια ξεπερνώντας εκείνο της Ρωσίας, αφού πλέον διαθέτους ομάδες που μπορούν να ανταγωνιστούν κλαμπ από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες.

Η συνέντευξη του Οζντόεφ

Για το αν ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε σήμερα την Κράσνονταρ:

«Αν βγάλουμε από την εξίσωση όλους τους εξωτερικούς παράγοντες, πιστεύω πως ναι. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι».



Για το αν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πλέον πιο δυνατό από το ρωσικό:

«Έτσι το βλέπω. Πριν από πέντε χρόνια η Ρωσία είχε το προβάδισμα, σήμερα όμως αυτό έχει αλλάξει».



Για την απόφασή του να πάει στην Τουρκία:

«Όταν έφυγα για τη Φατίχ Καραγκιουμρούκ, πολλοί αναρωτιούνταν τι επίπεδο είναι αυτό. Κι όμως, ακόμη και τότε, το 2022, το ρωσικό πρωτάθλημα ήταν πιο αδύναμο από τη Super Lig, Σήμερα οι κορυφαίες ομάδες της Τουρκίας και της Ελλάδας μπορούν να κοντράρουν συλλόγους από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης».



Για τη σημασία του ανταγωνισμού:

«Μόνο έτσι εξελίσσεσαι. Όταν έχεις δυνατούς αντιπάλους και πρέπει κάθε μέρα να παλεύεις για τη θέση σου».



Για το Champions League:

«Ούτε η Ζενίτ ούτε κάποια άλλη ομάδα του top-5 της Ρωσίας θα είχε πιθανότητες. Το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Την πραγματική διαφορά τη νιώθεις μόνο όταν παίζεις απέναντι στην κορυφή».



Για το ελληνικό πρωτάθλημα:

«Η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν προχωρήσει. Σήμερα το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο ανταγωνιστικό από το ρωσικό και αυτό φαίνεται τόσο στο γήπεδο όσο και στην Ευρώπη».