Η πορτογαλική εφημερίδα «Ojogo» αποθέωσε τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο για τα πρώτα δείγματα της δουλειάς του στην Ρίο Άβε.

Ο Σωτήρης Συλαΐδόπουλος διανύει τους πρώτους του μήνες ως πρώτος τεχνικός στην Ρίο Άβε. Μπορεί τα αποτελέσματα της πορτογαλικής ομάδας μέχρι στιγμής να μην έχουν συναρπάσει, αφού μετράει δύο ισοπαλίες με Νασιονάλ εντός έδρας (1-1) και Αρούκα εκτός (3-3), ωστόσο τα θετικά της δουλειάς του έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και υπογραμμίζονται από τον πορτογαλικό τύπο.

Πιο συγκεκριμένα, η εφημερίδα «Οjogo» αφιέρωσε ένα κομμάτι από την σημερινή της έκδοση στο οποίο εκθειάζει την ικανότητα που έχει η ομάδα του Έλληνα τεχνικού στο να δημιουργεί τελικές με τίτλο: «Ο Σωτήρης στήνει καριέρα... σκοπευτή».

Αναφέρει ότι μόνο στα πρώτα δύο παιχνίδια, η Ρίο Άβε έχει καταφέρει να σκοράρει τέσσερα γκολ, όμως αυτό δεν είναι το πιο εντυπωσιακό. Αυτό που είναι ακόμα πιο αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως έχει κάνει συνολικά 35 τελικές (16 στην εστία) στα παιχνίδια αυτά. Μία τέτοια επίδοση συνηθίζουν να την έχουν στο πρωτάθλημα αυτό, ομάδες όπως η Πόρτο, η Σπόρτινγκ Λισαβώνας, η Μπενφίκα ή η Μπράγκα.

Τώρα το σημαντικό για τον Σωτήρη Συλαΐδόπουλο είναι να καταφέρει να διατηρήσει την απειλή της ομάδας του σε τέτοια επίπεδα κι έπειτα να βελτιώσει την αποτελεσματικότητάς της όπως υπογραμμίζεται.