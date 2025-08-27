ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Από την Κ19 στη Λούγκο Β ο Τσομπάνης
Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Μανώλης Τσομπάνης, που έγινε… κάτοικος Ισπανίας, μετακομίζοντας στη Γαλικία για λογαριασμό της Λούγκο Β.
Ο Μανώλης Τσομπάνης πάτησε… Ισπανικό έδαφος! Από την Κ19 του ΠΑΟΚ και τις ακαδημίες του Δικεφάλου, ο 19χρονος ταλαντούχος μεσοεπιθετικός κάνει το μεγάλο βήμα και μετακομίζει στη Γαλικία για να αγωνιστεί με τη δεύτερη ομάδα της Λούγκο.
Με καταγωγή από τα Γιαννιτσά , ο Τσομπάνης ήταν βασικό κομμάτι της περσινής Κ19 που σήκωσε το Κύπελλο, ενώ στο ενεργητικό του μετρά 12 συμμετοχές στη Super League K19.
