Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Μανώλης Τσομπάνης, που έγινε… κάτοικος Ισπανίας, μετακομίζοντας στη Γαλικία για λογαριασμό της Λούγκο Β.

Ο Μανώλης Τσομπάνης πάτησε… Ισπανικό έδαφος! Από την Κ19 του ΠΑΟΚ και τις ακαδημίες του Δικεφάλου, ο 19χρονος ταλαντούχος μεσοεπιθετικός κάνει το μεγάλο βήμα και μετακομίζει στη Γαλικία για να αγωνιστεί με τη δεύτερη ομάδα της Λούγκο.

Με καταγωγή από τα Γιαννιτσά , ο Τσομπάνης ήταν βασικό κομμάτι της περσινής Κ19 που σήκωσε το Κύπελλο, ενώ στο ενεργητικό του μετρά 12 συμμετοχές στη Super League K19.