‘Ένα βήμα πριν το… θαύμα η Πάφος!

Ένα βήμα έμεινε ώστε η Πάφος να γράψει ιστορία και να τσεκάρει το χρυσό εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπερασπιστεί το 1-2 στο Βελιγράδι στον επαναληπτικό με τον Ερυθρό Αστέρα στη Λεμεσό (22:00).

Οι πρωταθλητές Κύπρου συνεχίζουν να γράφουν ιστορία μετά την περσινή παρθενική κατάκτηση του πρωταθλήματος και φιλοδοξούν να γίνουν η τρίτη ομάδα από το νησί της Αφροδίτης που θα συμμετάσχει σε όμιλο του Champions League, μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο έχει ξεπεράσει ήδη δύο εμπόδια στα προκριματικά και μάλιστα χωρίς να ηττηθεί κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-1, 0-1) και Ντιναμό Κιέβου (0-1, 2-0).

Το τρίτο και τελευταίο εμπόδιο για τη League Phase είναι ο Ερυθρός Αστέρας, με την Πάφο να κάνει το πρώτο και αποφασιστικό βήμα με τη νίκη στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου, χάρη στο ασύλληπτο σουτ του Κορέια στο πρώτο λεπτό και το εύστοχο πέναλτι του Πέπε στο 52’, με τον Μπρούνο να μειώνει για τους γηπεδούχους διαμορφώνοντας το 1-2.

Το προβάδισμα ανήκει στην κυπριακή ομάδα που καλείται να το εκμεταλλευτεί και να σφραγίσει το χρυσό εισιτήριο για τη League Phase με τους υπόλοιπους «μεγάλους» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για μία ομάδα που δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ για το μεγάλο βήμα έχοντας τη ρεβάνς στο κατάμεστο γήπεδο της Λεμεσού από 8.000 φίλους της.

Με δεδομένο πως και η ισοπαλία αρκεί, η ομάδα του Καρσέδο καλείται να κάνει διαχείριση όντας έτοιμη να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως ο Αστέρας είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει γκολ για να φέρει την υπόθεση πρόκριση στα ίσια. Στο 2.25 να προηγηθεί η Πάφος στην «καυτή» ρεβάνς.

Ο Ζοάο Κορέια ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο για το σπουδαίο «διπλό» σκοράροντας για δεύτερο σερί ματς στα προκριματικά. Η ικανότητα του δεξιού εξτρέμ των πρωταθλητών Κύπρου να απειλεί εκτός περιοχής με σουτ μπορεί να κάνει ξανά τη διαφορά και να χριστεί σκόρερ προσφέρεται στο 4.00.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

