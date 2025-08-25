Η A Bola συνδέει το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια με τη Σπορτιγνκ, αναφέροντας ότι ο άσος του ΠΑΟΚ είναι στα υπόψιν της σε περίπτωση που δε βρει λύση με την υπόεση του Γερεμάι.

Στη λίστα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως μεταδίδει η A Bola. Μετά τον Φώτη Ιωαννίδη και ο Έλληνας διεθνής του ΠΑΟΚ εξετάζεται από τα Λιοντάρια, με τους Πορτογάλους να αναφέρουν ότι η υπόθεσή του μπορεί να απασχολήσει εάν δε βρεθεί λύση για τη μεταγραφή του Γερεμάι Ερνάντεθ.

Η ομάδα του Ρουί Μπόρζες έχει προσφέρει 25 εκατ. ευρώ συν 5 εκατ. ως μπόνους στην Ντεπορτίβο για τον νεαρό Ισπανό, πρόταση την οποία απέρριψαν.

Στο ίδιο δημοσίευμα, ωστόσο, γίνεται λόγος και για τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την περίπτωση του 22χρονου μέσου, ο οποίος δεν είναι προς παραχώρηση από τον Δικέφαλο του Βορρά που έβαλε... φρένο στη μεταγραφή του στην Στουτγκάρδη αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα με πηγές το ενιδιαφέρον για τον Έλληνα μέσο είναι υπαρκτό, παρ'όλα αυτά οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο είναι ελάχιστες διότι δε θα τον αποχωριστεί ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμα:

«Η Σπόρτινγκ δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γερεμάι, ωστόσο, γνωρίζει ότι δεν θα είναι εύκολο να πείσει τη Λα Κορούνια να αφήσει ελεύθερο το νεαρό «αστέρι», 22 ετών. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εγκαταλείψει τον δημιουργικό παίκτη, η Σπόρτινγκ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Ένας από αυτούς, όπως γνωρίζει η A BOLA, βρίσκεται στην Ελλάδα: ο 22χρονος Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ . Ωστόσο, μια πιθανή συμφωνία δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, καθώς ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει ένα από τα διαμάντια του».