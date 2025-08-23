Με δυναμικό ρυθμό «φεύγουν» τα εισιτήρια του εκτός έδρα αγώνα με το Βόλο, που θα γίνει το Σάββατο (30/8, 19:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μέσα σε ένα 24ωρο από τη στιγμή που τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν για όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, περισσότερα από 5.500 είναι αυτά που έχουν εξασφαλιστεί για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια/κωδικούς τους, πατώντας ΕΔΩ: https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=484&hash=lqpHYnIiPNkUl5qfJ1VyPLHNZVs2142085