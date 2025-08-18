Το φανταστικό γκολ του Γκουστάβο Σκάρπα έκλεψε την παράσταση παρά την ήττα της Ατλέτικο Μινέιρο από την Γκρέμιο (1-3).

Ο Γκουστάβο Σκάρπα σημείωσε ένα απίστευτο γκολ στη Βραζιλία, στην εντός έδρας αναμέτρηση της Ατλέτικο Μινέιρο απέναντι στην Γκρέμιο. Παρά την ήττα των γηπεδούχων (1-3), το τέρμα του 31χρονου Βραζιλιάνου συγκέντρωσε πάνω του τους προβολείς.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πήρε την πάσα από τον Χουλκ και με ένα φοβερό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γκρέμιο στο 38' πανηγυρίζοντας... έξαλλα το γκολ μαζί με τους συμπαίκτες του.

Δείτε τη γκολάρα του Σκάρπα: