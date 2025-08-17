Δίχτυα για δεύτερη σερί αγωνιστική βρήκε ο Γιώργος Αντζουλάς στο πρωτάθλημα Φινλανδίας, δίνοντας το... σύνθημα για ανατροπή στην εκτός έδρας νίκη της Ελσίνκι επί της Χάκα (1-2).

Ο Γιώργος Αντζουλάς έχει πάρει... φόρα στο πρωτάθλημα Φινλανδίας! Μετά το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ίλβερ την προηγούμενη αγωνιστική, ο 25χρονος στόπερ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά στην εκτός έδρας νίκη της Ελσίνκι απέναντι στην Χάκα.

Ο Αντζουλάς βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο μετά από εκτέλεση κόρνερ και με ωραία κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ στο 51' φέρνοντας το ματς στα ίσα. Η ανατροπή για την Ελσίνκι ολοκληρώθηκε στο 67, ενώ στην αναμέτρηση βασικός έπαιξε και ο Γιώργος Κανελλόπουλος.