Αντζουλάς: Σκόραρε ξανά στην ανατροπή της Ελσίνκι (vid)
Ο Γιώργος Αντζουλάς έχει πάρει... φόρα στο πρωτάθλημα Φινλανδίας! Μετά το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ίλβερ την προηγούμενη αγωνιστική, ο 25χρονος στόπερ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά στην εκτός έδρας νίκη της Ελσίνκι απέναντι στην Χάκα.
Ο Αντζουλάς βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο μετά από εκτέλεση κόρνερ και με ωραία κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ στο 51' φέρνοντας το ματς στα ίσα. Η ανατροπή για την Ελσίνκι ολοκληρώθηκε στο 67, ενώ στην αναμέτρηση βασικός έπαιξε και ο Γιώργος Κανελλόπουλος.
Georgios Antzoulasille kauden kolmas osuma Veikkausliigassa. Päällä tietysti. 🤩#HJK #Veikkausliiga | @RuutuUrheilu https://t.co/0yitdEwmzr pic.twitter.com/En0rzAafXj— HJK Helsinki (@hjkhelsinki) August 17, 2025
