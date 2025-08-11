Ο Γιώργος Αντζουλάς ντύθηκε σκόρερ στην επιβλητική επικράτηση της Ελσίνκι με 5-1 επί της Ίλβες, βρίσκοντας δίχτυα με προβολή από εκτέλεση κόρνερ.

Σκόρερ για την Ελσίνκι ντύθηκε ο Γιώργος Αντζουλάς. Ο Έλληνας αμυντικός πέτυχε το 2-0 για την ομάδα του στη νικηφόρα επικράτηση με 5-1 επί της Ίλβες που ανέβασε τους πρωτευουσιάνους στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και άστοχη έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ, ο Αντζουλάς βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε με προβολή σε κενή εστία για το προσωρινό 2-0 στο 72΄.