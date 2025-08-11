Αντζουλάς: Σκόρερ στην πεντάρα της Ελσίνκι επί της Ίλβες (vid)
Σκόρερ για την Ελσίνκι ντύθηκε ο Γιώργος Αντζουλάς. Ο Έλληνας αμυντικός πέτυχε το 2-0 για την ομάδα του στη νικηφόρα επικράτηση με 5-1 επί της Ίλβες που ανέβασε τους πρωτευουσιάνους στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και άστοχη έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ, ο Αντζουλάς βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε με προβολή σε κενή εστία για το προσωρινό 2-0 στο 72΄.
2 minuuttia = 2 maalia 🔥— HJK Helsinki (@hjkhelsinki) August 11, 2025
70' Teemu Pukki
72' Georgios Antzoulas#HJK #Veikkausliiga pic.twitter.com/jPEbMjS4DN
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.