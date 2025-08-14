Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup Ευρώπης: Πρωτάρα η Παρί!
Το Super Cup Ευρώπης απέκτησε νέο κατακτητή! Σε έναν τελικό για γερά νευρά η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε στο τέλος να χαλάσει το διαφαινόμενο πάρτι τίτλου της Τότεναμ κι επέστρεψε στα τελευταία λεπτά από το 2-0 και να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 90΄+4 για να στείλει το ματς στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι Παριζιάνοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και με τον Νούνο Μέντες να σφραγίζει τη νίκη τους στην τελευταία εκτέλεση, κατέκτησαν το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup Ευρώπης
- 6 κατακτήσεις Ρεάλ (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)
- 5 κατακτήσεις Μίλαν (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Μπαρτσελόνα (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
- 4 κατακτήσεις Λίβερπουλ (1977, 2001, 2005, 2019)
- 3 κατακτήσεις Ατλέτικο (2010, 2012, 2018)
- 2 κατακτήσεις Άντερλεχτ (1976, 1978), Άγιαξ (1973, 1995), Γιουβέντους (1984, 1996), Βαλένθια (1980, 2004), Μπάγερν (2013, 2020), Τσέλσι (1998, 2021)
- 1 κατάκτηση Ντινάμο Κιέβου (1975), Νότιγχαμ (1979), Άστον Βίλα (1982), Αμπερντίν (1983), Πόρτο (1987), Μέχελεν (1988), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1991), Πάρμα (1993), Λάτσιο (1999), Γαλατάσαραϊ (2000), Σεβίλλη (2006), Ζενίτ (2008), Μάντσεστερ Σίτι (2023), Παρί Σεν Ζερμέν (2025)
