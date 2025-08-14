Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup Ευρώπης: Πρωτάρα η Παρί!

Η Παρί Σεν Ζερμέν σε ένα ανατρεπτικό ματς λύγισε στα πέναλτι την Τότεναμ και κατέκτησε το πρώτο Super Cup Ευρώπης της ιστορίας της. Δείτε τη Χρυσή Βίβλο της διοργάνωσης.

Το Super Cup Ευρώπης απέκτησε νέο κατακτητή! Σε έναν τελικό για γερά νευρά η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε στο τέλος να χαλάσει το διαφαινόμενο πάρτι τίτλου της Τότεναμ κι επέστρεψε στα τελευταία λεπτά από το 2-0 και να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 90΄+4 για να στείλει το ματς στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι Παριζιάνοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και με τον Νούνο Μέντες να σφραγίζει τη νίκη τους στην τελευταία εκτέλεση, κατέκτησαν το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup Ευρώπης