Στράτος Φούσκας: Τα μυστικά της socca από τον αρχηγό της γαλανόλευκης

Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας socca (μίνι ποδοσφαίρου), Σρράτος Φούσκας, μιλάει γύρω από τον πλανήτη socca και αποκαλύπτει τις προκλήσεις που κρύβει το συγκεκριμένο άθλημα.

Ο Στράτος Φούσκας, αρχηγός της ελληνικής Ομάδας socca (μίνι ποδοσφαίρου) και μέλος των Cometas, πρωταθλητών Ελλάδας στη Socca League, μίλησε στην Μιχαέλα Χατζηπαρασκευά και αποκάλυψε τον …πλανήτη της socca, το πιο διαδεδομένο άθλημα στον κόσμο καθώς είναι ο τύπος ποδοσφαίρου που παίζεται από όλους σε κάθε πόλη και χωριό (τo λεγόμενo 5x5 ή 6x6 εν προκειμένω). H socca είναι η επιστροφή στις παιδικές αναμνήσεις, «όταν παίζαμε με φίλους στις γειτονιές». Στην Ελλάδα, το άθλημα γνωρίζει συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα.

Μέσα από την προσωπική του εμπειρία και την πορεία του στο άθλημα, ο αθλητής μας αποκαλύπτει τις προκλήσεις, τις συγκινήσεις και τις χαρές που κρύβει η socca. Το άθλημα αυτό αν και δεν αποσκοπεί στο οικονομικό κέρδος, προσφέρει όλα αυτά για τα οποία κάποιος ξεκινά να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και ειδικά αν έχει μεράκι γι’ αυτό μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Μάλιστα η ομάδα των Cometas από τη Θεσσαλονίκη δημιούργησε την πρώτη λέσχη socca σε μια προσπάθεια παρακίνησης και άλλων ομάδων.

Η Socca βρίσκεται υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.

H socca είναι η παλιά αλάνα

«Είναι κάτι που παίζαμε όλοι μικροί στις αλάνες, δεν παίζαμε 11 με 11. Γενικά επειδή υπάρχουν παντού γηπεδάκια 5 εναντίον 5, το παίζουμε πιο συχνά, οπότε το ξεκίνησα από μια παρέα που δημιούργησε μια ομάδα, μετά δοκιμάστηκα και στην Ελληνική Ομάδα Socca μέσα από τη συμμετοχή της ομάδας μου στο ΟΠΑΠ Unileague και με πήρανε πρώτη φορά το 2018. Συνεχίσαμε το 2019, μετά ήρθε ο covid και συνεχίσαμε ξανά το 2022.»

Οι Cometas, η Ελλάδα και οι διακρίσεις

«Η ομάδα στη Θεσσαλονίκη λέγεται Cometas δηλαδή «χαρταετοί» και είμαστε μαζί από το 2016 και έχουμε πάει σε πολλά τουρνουά. Είμαστε 8 χρόνια μαζί , σίγουρα θέλουμε να κάνουμε και άλλο κόσμο να ασχοληθεί με το άθλημα και με τους Cometas και με την Ελληνική Ομάδα. Επόμενος στόχος το Μεξικό τον Νοέμβριο του 2025.

Βγήκαμε 4οι στο Παγκόσμιο Συλλόγων που έγινε στην Κίνα και έχουμε και πανελλήνιο τίτλο. Είχε πολύ καλές ομάδες στο Παγκόσμιο Συλλόγων και ήταν αρκετά δύσκολο. Σταθήκαμε επάξια.

Η κλήση στην γαλανόλευκη έγινε όταν έπαιζα με τους Cometas στο ΟΠΑΠ Unileague από τον τότε προπονητή και δοκιμάστηκα μέσω των trials. Με πήραν, μου άρεσε πάρα πολύ, έγινα πλέον και αρχηγός. Δε σημαίνει ότι επειδή πήγες μια φορά θα ξαναπάς. Πρέπει να δείχνεις συνεχώς ότι είσαι καλά και ότι είσαι εκεί και να κάνεις πάλι τις αντίστοιχες θυσίες. Όταν βγαίνεις εκτός και εκπροσωπείς την χώρα σου έχει άλλη βαρύτητα είτε αυτό γίνεται με την Ελληνική Ομάδα είτε με το socca club σου.

Με την Ελλάδα η μεγαλύτερη διάκριση είναι το 2019 που βγήκαμε 3οι στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Ρέθυμνο, το Socca World Cup και από τότε είμαστε συχνά στα προημιτελικά. Σίγουρα ο στόχος είναι ένα μετάλλιο. Έχεις από τη μία την ευκαιρία κάθε χρόνο, από την άλλη και οι άλλες χώρες δυναμώνουν οπότε πρέπει να μείνεις σε υψηλό επίπεδο και είναι δύσκολο αυτό. »

Η πρώτη λέσχη socca (mini ποδοσφαίρου) στην Ελλάδα είναι γεγονός

Οι Cometas δημιούργησαν το πρώτο μουσείο ομάδας Socca στην Ελλάδα. Η ομάδα ξεκίνησε ως μια παρέα φίλων με κοινό όραμα και αγάπη για τη socca, και με την ίδια νοοτροπία δημιουργήθηκε και ο ειδικός χώρος τους για να στεγάσει τα τρόπαια, τις συλλεκτικές φανέλες και τις αναμνήσεις τους. Η αξία της socca, λοιπόν, για αυτούς δεν είναι το κέρδος, αλλά η ηθική ικανοποίηση και η χαρά του παιχνιδιού, σε μια ομάδα που προσπαθεί να εμπνεύσει και άλλες ομάδες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

«Στην Ελλάδα παίζουν στις επίσημες διοργανώσεις της Socca Greece πάνω από 600 ομάδες (ΟΠΑΠ Unileague και Socca League) αλλά συγκεκριμένα στην Αθήνα έχουμε υγιή κόντρα με μια άλλη μεγάλη ομάδα την San Antonio, οπότε όταν κάνουν αυτοί κάτι καλό θέλουμε να τους ανταγωνιστούμε και το αντίστροφο και αυτό σε τραβάει προς τα πάνω. Τώρα που κάναμε αυτό τρελάθηκαν. Έκαναν μια καλή φανέλα, θέλαμε να κάνουμε καλύτερη. Και γι’ αυτό μας παρακίνησε να το κάνουμε αυτό ώστε να παρακινήσουμε κι εμείς άλλους».

Το φιλικό με τον Σισέ

Η συνάντηση με τον Σισέ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου της SOCCA το 2024 αποτέλεσε μια αξέχαστη εμπειρία. «Πολλές χώρες συνηθίζεται από το 2019 και μετά να περιλαμβάνουν στις αποστολές τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή από το κλασικό ποδόσφαιρο (που συνήθως έχει σταματήσει πρόσφατα την επαγγελματική του καριέρα) για να δώσει ένα boost δημοσιότητας στη χώρα του και για το ρόλο που διαδραματίζει στα αποδυτήρια. Εμείς είχαμε μαζί μας το 2019 τον Κατσουράνη. Παίξαμε φέτος δύο φιλικά με τη Γαλλία, ο Σισέ ήταν πολύ καλός με όλους. Ήταν πολύ δυνατή εμπειρία γιατί αποτελεί έναν παίκτης που τον έβλεπες στην τηλεόραση και είχες την ευκαιρία να παίξεις αντίπαλός του. »

Είναι φανερό ότι η socca είναι ένα άθλημα που κρύβει πολύ περισσότερες εκπλήξεις και ενδιαφέρον από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Αν αναζητάς κάτι νέο για να συνδυάσεις την άθληση με τη διασκέδαση, η socca μπορεί να είναι η ιδανική επιλογή για σένα!

