Ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Γάζας και πρώην παίκτης με την εθνική Παλαιστίνης, ο Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά την Τετάρτη (6/8) στη Λωρίδα της Γάζας.

Θύμα των ισραηλινών πυρών έπεσε ο «θρυλικός» Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ένας από τους πιο ταλαντούχους και γνωστούς ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Γάζα. Ο Αλ-Ομπέιντ, που στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει και την εθνική Παλαιστίνης, σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει προμήθειες για την οικογένειά του...

Ο 41χρονος, περιμένοντας να του προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια, έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά την Τετάρτη (6/8) στη Λωρίδα της Γάζας, όπως επιβεβαίωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο Αλ-Ομπέιντ ήταν ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ποδοσφαιριστές του τοπικού ποδοσφαίρου της χώρας, ενώ είχε φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο σε 23 περιπτώσεις τη χρονική περίοδο 2007-2013.

Ο θάνατός του προστίθεται στη λίστα των αθλητών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με στοιχεία του περασμένου Ιανουαρίου, ο αριθμός των νεκρών αθλητών και αθλητριών είχε φτάσει στους 708, ενώ από τότε έχει αυξηθεί. Ο Αλ-Ομπέιντ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και πέντε παιδιά.

Suleiman Al-Obaid, former Palestine national team player and one of Gaza’s football legends, was killed today by Israeli forces as he waited for humanitarian aid in southern Gaza.



