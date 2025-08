Οπαδοί απαίτησαν την απόλυση του προπονητή της ομάδας, πετώντας βαλίτσες στο γήπεδο (vid)

Με έναν καθόλου συνηθισμένο τρόπο αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν οι φίλαθλοι της Ζάλγκιρις Βίλνιους, πετώντας στο γήπεδο βαλίτσες και ζητώντας την παραίτηση του προπονητή της ομάδας.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ντέρμπι της Λιθουανίας ανάμεσα στη Ζάλγκιρις Βίλνιους και τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Οι οπαδοί της Βίλνιους, αγανακτισμένοι με την κάκιστη πορεία της ομάδας τους, αποφάσισαν να στείλουν το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα προς τους υπευθύνους. Με το που σφύριξε ο διαιτητής για την έναρξη του αγώνα, έριξάν βαλίτσες στον αγωνιστικό χώρο, μία κίνηση που συνοδεύτηκε από ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στον προπονητή. Ο κόσμος ζητούσε την άμεση παραίτησή του και φώναζε το αντίστοιχο σύνθημα.

Η αντίδραση του προπονητή ήταν μάλλον ειρωνική, καθώς έσπευσε να χειροκροτήσει τον κόσμο και στη συνέχεια γύρισε την πλάτη του προς την κερκίδα.

Το ματς διακόπηκε προσωρινά μετά τη ρίψη των αντικειμένων, με την ομάδα του Κάουνας να παίρνει τελικά τη νίκη με 2-1.

NEW FAN PROTEST UNLOCKED 🏆



Fans of Lithuanian club FK Žalgiris chucked suitcases onto the pitch at kickoff to protest manager Vladimir Cheburin.



Cheburin has won three league titles since joining in 2021, but Žalgiris currently sit in 7th this season.pic.twitter.com/rf1NJt7yDJ