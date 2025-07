Η Παρί Σεν Ζερμέν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα απανωτά λάθη της άμυνας της Ρεάλ σκοράροντας δις στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού με τη Ρεάλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Φοβερή Παρί Σεν Ζερμέν στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Τι κι αν ο Κουρτουά έσωσε την ομάδα του σε δύο περιπτώσεις προτού καλά-καλά συμπληρωθούν πέντε λεπτά αγώνα, η άμυνά του τον πρόδωσε και η Ρεάλ βρίσκεται πριν το 10' στο 0-2. Πρώτο λάθος από τον Ασένθιο που άνοιξε το κοντρόλ στο γύρισμα του Ντουέ, με τον Ντεμπελέ να κλέβει στην καρδιά της άμυνας και τον Ρουίθ να εκτελεί από κοντά για το 1-0 της Παρί.

6' PSG take advantage! 💥 A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽️

Μόλις τρία λεπτά και προτού η Ρεάλ συνέλθει, ο Ρούντιγκερ κλώτσησε αέρα χαρίζοντας την κατοχή στον Ντεμπελέ που ξεχύθηκε στον χώρο, έφτασε απέναντι από τον Κουρτουά και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

9' Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱



Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/Px5ipoV48E