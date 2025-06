Η Μπέρσχοτ είπε «αντίο» σε τρεις παίκτες της, μεταξύ των οποίων είναι και ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος που μένει ελεύθερος ύστερα από τέσσερις σεζόν στους Βέλγους.

Ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος αποτελεί παρελθόν από την Μπέρσχοτ, με την ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον 22χρονο Έλληνα και με δύο ακόμη παίκτες της.

Ο Αγρινιώτης στόπερ μετακόμισε στο Βέλγιο το καλοκαίρι του 2021, ερχόμενος από τον Παναιτωλικό και μέσα στις τελευταίες τέσσερις σεζόν κατέγραψε 97 συμμετοχές με επτά γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το συμβόλαιό του με την Μπέρσχοτ εξέπνευσε, με τον συλλόγο να επιλέγει να μην του το ανανεώσει επομένος ο Έλληνας οπισθοφύλακας θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος.

