Ο Νεϊμάρ αποκάλυψε ότι ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει στη Φλουμινένσε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Ο Νεϊμάρ αποκάλυψε ότι προτίμησε να χρησιμοποιήσει το διάλειμμα στο Βραζιλιάνικο Πρωτάθλημα για να βελτιώσει περαιτέρω τη φυσική του κατάσταση και δήλωσε ότι είναι 100% έτοιμος.

Την περασμένη Τρίτη (17/06) ο Νεϊμάρ βρέθηκε καλεσμένος στο podcast του βραζιλιάνικου δικτύου Globο και μίλησε για πρώτη φορά για το ενδιαφέρον ομάδων που αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Αποκάλυψε πως το ενδιαφέρον της Φλουμινένσε να τον υπογράψει για το τουρνουά στις ΗΠΑ ήταν υπαρκτό και πως η πρόταση «πλησίασε πολύ στο να πραγματοποιηθεί», όμως εκείνος προτίμησε να χρησιμοποιήσει την περίοδο του διαλείμματος στο Βραζιλιάνικο Πρωτάθλημα για να βελτιώσει περαιτέρω τη φυσική του κατάσταση.

«Είμαι σε καλή φυσική κατάσταση. Είχα κάνει συζητήσεις με κάποιες ομάδες για να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Φλουμινένσε ήταν κάτι που κόντεψε πολύ να συμβεί, αλλά προτίμησα να μείνω και να προπονηθώ λίγο περισσότερο. Είμαι 100% σωματικά έτοιμος, αλλά πρέπει να είμαι ακόμα καλύτερος για να μπορέσω να επιστρέψω σε καλή φόρμα», δήλωσε ο Νεϊμάρ, στη συνέντευξή του στο «Flow Podcast».

Απάντησε επίσης στην κριτική που δέχεται συχνά για τις περιπέτειες του εκτός γηπέδου.

«Ο κόσμος έχει μια συγκεκριμένη άποψη για το ποιος είμαι ως παίκτης, ως αθλητής. Όλοι πιστεύουν ότι τα πάρτι που έκανα, τα καρναβάλια που πήγαινα, ήταν κάθε μέρα, κάθε φορά, και όχι τη στιγμή που μπορούσα να τα κάνω αυτά, την ημέρα που ήμουν ελεύθερος, στις διακοπές μου», ανέφερε ο άσσος της Σάντος.

«Δεν είναι περίεργο που βρίσκομαι σε κορυφαίο επίπεδο εδώ και 15 χρόνια, παίζοντας για μεγάλες ομάδες και συνεχίζοντας να είμαι μέλος της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Απαιτείται πολλή αφοσίωση, πρέπει να παρατήσεις πολλά, ξέρω τι εννοώ. Δεν είναι εύκολο να φτάσεις εκεί που είμαι. Είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα κάνω».

Υπήρχε η προσδοκία ότι ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να μιλήσει και για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Σάντος, το οποίο λήγει στις 30/06, αλλά δε συνέβη. Η επέκταση της συνεργασίας του με τον βραζιλιάνικο σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη, με όλους τους όρους να έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Σάντος και του επιτελείου του παίκτη.

Ο πατέρας του, ωστόσο, δήλωσε ότι θα πάει στο Μαϊάμι, για να μιλήσει με εκπροσώπους κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, «που αγωνίζονται στο Champions League». Τόνισε βέβαια, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανανεωθεί το συμβόλαιο του γιού του με τη Σάντος.

