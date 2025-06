Μπορεί να φαίνεται σαν μια ακόμη εκκεντρική επιλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως τα μαύρα νύχια στα πόδια του δεν είναι θέμα μόδας είναι κομμάτι της προπόνησης και της πρόληψης.

Μπορεί να έχει κλείσει τα 40, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα ,όχι μόνο για τους κοιλιακούς του, αλλά και για... τα νύχια του.

Ο Πορτογάλος σταρ πόζαρε πρόσφατα στο Instagram μαζί με τον γιο του, Κριστιάνο Τζούνιορ, σε μια οικογενειακή στιγμή. Ωστόσο, όσοι πρόσεξαν τη λεπτομέρεια, είδαν κάτι διαφορετικό... μαύρα νύχια στα δάχτυλα των ποδιών του CR7.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει και δεν είναι μόδα. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για πρακτική που ακολουθούν εδώ και χρόνια αθλητές υψηλού επιπέδου.

Ο λόγος; Προστασία. Τα μαύρα νύχια δεν είναι απλώς βαμμένα για στιλ, αλλά αποτελούν στρώμα άμυνας απέναντι σε μύκητες και βακτήρια, που αναπτύσσονται όταν τα πόδια παραμένουν για ώρες ιδρωμένα μέσα σε παπούτσια.

Cristiano Ronaldo goes viral after appearing in a new photo with painted toenails.



The Player paints his toenails, usually Black to protect against fungus and bacteria.#IntarumikwaNews pic.twitter.com/dbiCWsy0k9